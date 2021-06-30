«Вы покойники!»: в Каменске-Уральском продавщица напала на ветерана МВД из-за фарша

Фото сделал приятель Нины Лазуковой во время происшествия. Фото: группа "Говорит Каменск-Уральский" в ВК

Для жительницы Каменска-Уральского Нины Лазуковой поход в магазин за фаршем закончился в полиции. Все произошло 27 июня в магазине «Рефтяночка», на ул. Карла Маркса, 20 в 13:26.

- Я давно хожу в этот магазин и всех девочек-продавщиц знаю! А эту видела впервые, - рассказывает Нина Лазукова. – Я попросила ее продать мне фарш, а та в ответ: «У меня обед и обслуживать никого не буду».

Нина Лазукова. Фото: предоставлено героем публикации

После этого покупательницы вышла из магазина, чтобы посмотреть режим работы. Обеденный перерыв еще не начался - в магазине он с 13:30 до 14:00. Поэтому Лазукова снова попросила продать ей фарш. Кстати, информация об обеденном перерыве в магазине есть только в интернете, на дверях магазина ее нет.

Продавец нанёс ранения мужчине ключами. Фото: группа "Говорит Каменск-Уральский" в ВК

- Вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, продавщица заперла дверь магазина изнутри и начала нас оскорблять, - возмущается Нина Лазукова. - Она кричала: «Вы покойники!». Якобы, сейчас придёт ее муж и нам конец. В магазине камер не было, я даже испугалась! А потом дошло до того, что она стала кидаться на нас с ключами. Ударила меня по голове с такой силой, что у меня в глазах помутнело.

Нина Лазукова оказалась запертой в магазине вместе со своим товарищем, которому, по ее словам, также досталось от разозлившейся продавщицы. После удара ключами, у мужчины осталась ссадина на руке.

- Потом прибежал ее муж и начал говорить о том, что мы «алкаши и нищеброды». Спасибо сотрудникам полиции, что вовремя приехали. Я в шоке! Я постоянный клиент этого магазина и боюсь сейчас туда даже ходить, когда там «работают такие продавцы», - добавляет Лазукова.

Журналист «Комсомолки» позвонила в магазин, чтобы узнать из-за чего произошел конфликт, но в «Рефтяночке» от комментариев отказались.

График работы магазина "Рефтяночка". Фото: группа "Говорит Каменск-Уральский" в ВК

В настоящее время Нина Лазукова уже написала заявление в полицию. К слову, она сама ветеран МВД и бывший член общественной палаты Каменска-Уральского. Последние 11 лет женщина работает председателем городского общества инвалидов.

- По данному факту проводится расследование в рамках ст. 6.1.1. КоАП РФ – «Побои» в отношении продавца. Заявление на женщину написали два покупателя, у нас на руках два заявления, - уточнили в пресс-службе УМВД по городу Каменску-Уральскому.