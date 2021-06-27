«Все 500 мест мои»: екатеринбурженка стала единственной пассажиркой рейса, летевшего из Турции

Анна с сентября живет в Турции. Фото: anna_gratia (instagram)

Екатеринбурженка по имени Анна с сентября живет в Турции. Она решила навестить маму, которая осталась в Екатеринбурге и купили билет на 25 июня из Антальи в столицу Урала. Во время перелета девушка попала в довольно странную ситуацию. Анна оказалась первым и единственным пассажиром боинга.

Неладное она заподозрила еще на этапе прохода таможенного контроля. Там девушка была единственным пассажиром, как и в зале ожидания. Свои приключения Анна записывала на видео, а затем выложила их у себя в Instagram.

- Каждый раз хотела начаться паника, но я ей не давала. Сидела час и не понимала, почему нет людей, - делилась в Анна в своих сториз. – Через 15 минут самолет должен был вылететь. Мне интересно, а капитан вообще в курсе, что мы летим?

После того как Анна миновала пустынный зал ожидания аэропорта, то попала в самолет. Кроме нее и 12 человек экипажа в боинге не было никого.

Анна была единственной пассажиркой и в зале ожидания. Фото: anna_gratia (instagram)

- Вип-боинг, все 500 мест мои, - пошутила девушка.

Анна рассказала, что билет с багажом до Екатеринбурга обошелся ей всего лишь в 3000 рублей. Девушка недоумевала, почему авиакомпания решила отправить самолет в путь ради одного пассажира. На этот вопрос, как и на тот, почему на рейсе больше никого не было, Анне ответили бортпроводники.

- Оказывается, они в любом случае «прогоняют рейсы», чтобы не стоять. А людей нет, потому что туристов начали пускать в Турцию только позавчера, - написала Анна.