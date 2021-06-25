В истории красавицы, которую жестоко убили из-за Audi, поставлена точка

Ксении Каторгиной было всего 27 лет. Фото: vk.com

Эта история шокировала Екатеринбург, да и всю Россию два года назад. В октябре 2019 в уральской столице пропала 27 –летняя Ксения Каторгина. Молодая мама пораньше отпросилась с работы, и поехала продавать свой кроссовер Ауди Q5. После этого ее никто не видел… А спустя несколько дней начали всплывать ужасающие подробности.

«БЕРЕМЕННАЯ» ПОКУПАТЕЛЬНИЦА

Ксения Каторгина переехала в Екатеринбург из Каменска-Уральского. В родном городе у нее осталась мама. С бабушкой жила и 9-летняя дочка Ксении. А сама молодая мама снимала квартиру на Уралмаше, работала в Березовском менеджером по продажам.

- Ксюша - талантливая девушка. Она выучилась в УПИ на факультете менеджмента. Воспитывает дочку Сашу одна. С отцом девочки она поддерживала дружеские отношения. Ксюша всегда сама обеспечивала себя, дочку, сама покупала себе машины, - рассказывает «КП» свекровь пропавшей Людмила Вишнякова. - До этого она ездила на Nissan, но полтора года назад купила Audi. Она очень любила эту машину, но была вынуждена продать, чтобы сделать первый взнос по ипотеке.

Ксения собиралась купить новую квартиру и поехать в Италию. Фото: vk.com

10 октября 2019 Ксении позвонили. На другом конце телефона прозвучал голос молодой женщины: «Это вы продаете машину?» Потенциальная покупательница начала засыпать Ксению вопросами, а затем попросила показать автомобиль.

- Я беременна, у меня токсикоз. Не могу к вам приехать сама, войдите в положение, - настаивала покупательница.

Ксения поддалась на уговоры и в 16:45 поехала на встречу. А затем перестала отвечать на звонки…

КРОССОВЕР НАШЛИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В последний раз сигнал телефона Ксении был зафиксирован сотовой вышкой в районе поселка Шувакиш. Именно туда в первую очередь отправились поисковые отряды и полиция. Спустя сутки следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Дни шли, но поиски результатов не давали.

Узнать тайну исчезновения красавицы удалось благодаря ее кроссоверу. Немецкая иномарка «всплыла» в Челябинске. В полицию пришел перекуп, который рассказал, что купил автомобиль у странной троицы. Причем, женщина, которая представилась хозяйкой авто не была похожа на фотографию в паспорте.

За "Ауди" отморозки выручили всего 350 тысяч рублей. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Их было трое. Один был похож на татарина, второй на цыгана, а третья была женщина, - расскажет оперативникам Эйваз Гамидов, который купил кроссовер.

Перекупщик вспомнил, что троица рассчитывала выручить за Audi 450 тысяч, но покупатель согласился заплатить за немецкую иномарку лишь 350. На том и порешили.

После показаний перекупщика оперативникам уголовного розыска довольно быстро удалось выйти на след банды и задержать криминальное трио. Задержанными оказались 42-летний Марат Ахметвалиев, 27-летний Михаил Федорович и 31-летняя Екатерина Меньшикова.

ТАКСИСТ, РАЗБОЙНИК И ЕГО БОЕВАЯ ПОДРУГА

Ахметвалиев к моменту своего задержания около месяца числился в розыске как пропавший без вести. В какой-то момент он просто перестал выходить на работу в такси и связываться с родными. Хотя у самого было двое маленьких детей. Позже станет понятно, что причиной исчезновения Ахметвалиева стало его знакомство с Михаилом Федоровичем, который наобещал ему золотых гор и увлек криминальной романтикой. После этого Марат пустился вместе с новыми приятелями во все тяжкие.

Михаил Федорович был единственным участником банды, имеющим судимость. В прошлом он уже отсидел в колонии за разбой. Имея самый богатый криминальный опыт, он и начал руководить бандой.

Михаил Федорович и его пассия Екатерина Меньшикова. Фото: соцсети

31-летняя Екатерина Меньшикова до того, как связаться с Михаилом работала продавщицей в челябинском городе Копейск. Со своим будущим гражданским мужем она была знакома с детства. Они начали встречаться после развода девушки с первым мужем.

- До встречи с Федоровичем дочь была совсем другим человеком. После этого ее словно подменили. Однажды даже дошло до того, что Федорович заставил Катю пырнуть ножницами собственного дедушку, - рассказывала мать Меньшиковой «КП» Алла Бобняк.

А вот и Ахметвалиев, бывший таксист воспитывал двоих детей. Фото: соцсети

Впрочем, от троицы досталось и самой женщине. Отморозки удерживали ее в садовом домике, били и требовали снять деньги с банковского счета.

Эти события произошли за несколько недель до гибели Ксении Каторгиной.

«ЗА СМЕРТЬ ДОЧЕРИ, Я БЫ ПОЖЕЛАЛА ИМ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ»

Отпираться троица не стала. Они сразу признались, что изначально планировали убить девушку ради машины. После того как Ксения приехала в частный сектор на улицу Новаторов, в машину к ней села не только «беременная» Меньшикова, но и Марат Ахметвалиев, и Михаил Федорович. Они попытались оглушить молодую маму электрошокером, а когда сделать это не получилось, начали бить ее ножом. Причем участие в убийстве принимали все трое, передавая друг другу оружие. Когда Ксения перестала подавать признаки жизни, ее тело убийцы скинули в колодец и спокойно двинулись в сторону Челябинска.

В этот колодец "покупатели" скинули тело Ксении. Фото: СУ СКР по Свердловской области

А дальше началась череда судов. Причем каждое заседание Федорович и его приятели превращали в шоу со скандалами и истериками. То просили заменить им адвоката, то перекладывали вину друг на друга.

Прокуратура потребовала посадить Федоровича и Ахметвалиева на 22 года. Для Екатерины Меньшиковой потребовали 19 лет. Кроме того, мать Ксении Римма Валентиновна попросила взыскать с убийц дочери 30 миллионов рублей - по 10 миллионов с каждого.

- 10 миллионов - это много! - ахнул Марат Ахметвалиев.

- Отдам через неделю, - огрызнулся Федорович.

- С пенсии верну. Для меня это огромная сумма. Для людей это горе, но это нереальные суммы, - ответила Екатерина Меньшикова. - Готова возместить меньшую сумму, подъемную для меня.

25 июня 2021 года суд вынес приговор трем ее убийцам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 июня 2021 года суд вынес приговор трем ее убийцам.

Михаилу Федоровичу назначили 20 лет колонии. Первые пять лет он будет находиться в колонии строгого режима.

Екатерину Меньшикову, помимо убийства Ксении Каторгиной признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений своему 80-летнему дедушке. В общей сложности её приговорили к 17 годам колонии.

Марату Ахметвалиеву назначили 20 лет колонии строгого режима.

- У нее впереди была вся жизнь: дочка, планы, покупка квартиры, командировка в Италию. Я бы и расстрела им пожелала, но у нас больше нет смертной казни, - призналась «КП» мама Ксении Каторгиной Римма Валентиновна. - Внучка не должна в таком возрасте знать всех этих зверств. Саша до сих пор думает, что маму можно спасти