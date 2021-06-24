В Екатеринбурге подростки в погоне за «лайками» массово скручивают колпачки с колес: что грозит их родителям

Своими "трофеями" школьники хвастаются в соцсетях. Фото: скриншот видел, Avito

В Екатеринбурге подростки начали массово скручивать колпачки с колес автомобилей. Правда, делают это не только уральские дети, но и школьники по всей России. Виной всему новый тренд в TikTok.

Иногда дети снимают свои выходки на телефон, а затем выкладывают их в соцсети, как и фото своих «трофеев». Особенно среди школоты ценятся колпачки с логотипами иномарок. Такие продают через интернет. Например, на Avito можно найти множество подобных объявлений. Колпачки с логотипами автоконцернов продают по цене от 100 до 200 рублей за штуку.

Люди жалуются на воришек в домовых чатах. Фото: читатель "КП"

Екатеринбуржцы жалуются на неожиданную напасть в соцсетях и обсуждают ее в WhatsApp-чатах домов.

- У нас во дворе кто-то снимает колпачки с колес, - жалуется один из автовладельцев в WhatsApp-чате.

- Новый тренд в Тик-Ток. Говорят, дети сотнями снимают, - объясняют удивленному автомобилисту.

Кстати, иногда взамен снятых брендированных колпачков подростки надевают обычные черные.

В этом объявлении продавец уверяет, что колпачки якобы достались ему от отца, который владеет шиномонтажкой. Фото: Avito

Но привлечь детей или их родителей к какой-то ответственности, скорее всего, не получится, объясняют эксперты.

- Если подросткам меньше 16 лет, то им не грозит ничего. Родителям может только грозить ответственность за ненадлежащее воспитание детей. И то это теоретически. Плюс хозяева автомобилей могут потребовать возместить им ущерб. Но чаще всего это стоимость самих колпачков, - объясняет «КП» представитель федерации автовладельцев в Свердловской области Олег Таратухин. - Но найти этих подростков будет сложно, да и сами автовладельцы вряд ли будут обращаться в полицию из-за такого незначительного ущерба.

Отметим, что согласно кодексу об административных нарушениях по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» родителям детей грозит от 100 до 500 рублей штрафа.