«Если будете вякать, вообще все перероем»: жителям ЖК «Солнечный» парковку превратили в ад

Дороги загружены несмотря на то, что еще не час пик. Фото: Ирина Курзина

Уже несколько месяцев жители ЖК «Солнечный» воюют с застройщиком, который планирует поставить платный шлагбаум для всех, кто захочет попасть на территорию комплекса. Больше всего жильцы возмущены тем, что с ними никто не идет на открытый диалог, в то время как ремонтные работы доставляют определенные неудобства.

ПРОБКИ ДАЖЕ НЕ В ЧАС ПИК

- Район относительно новый. Ему приблизительно пять лет. Застройщик начал устанавливать на улице шлагбаумы, перекрывая проезды и дворы. Аргументирует тем, что улица это их собственность, парковки тоже и теперь будет платный проезд для тех, кто захочет туда попасть, - рассказывает жительница микрорайона Солнечный Ирина.

Шлагбаумы еще не установлены, а проблемы уже есть.

- Из-за того, что их сейчас ставят, образуются большие пробки. Они есть даже и не в час пик. Улицы маленькие и узкие, в общем, тут просто кошмар! Как такси подъедет, а скорая, МЧС? Никак! - возмущаются жильцы.

Группа активистов из числа жильцов пишет коллективные жалобы в различные ведомства. Например, в прокуратуру заявление от жителей поступило 19 апреля, оттуда его перенаправили в ГИБДД Екатеринбурга. В начале июня сотрудники ведомства провели проверку и выдали официальный ответ:

- В соответствии федерального закона об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, осуществление дорожной деятельности в отношении частных дорог обеспечивается физическими или юридическими лицами, являющимися собственниками таких автомобильных дорог или земельных участков. Соответственно, действия, совершаемые застройщиком, правомерны.

«ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ВО БЛАГО»

Чтобы разрешить спор, управляющая компания «Солнечный» организовала собрание, но на него попали не все.

- У нас ходила одна из активисток, но ей сказали, что если будем вякать, то нам вообще все перекроют, и мы не сможем выйти из подъезда, - продолжает Ирина.

Инициативная группа тех, кто против шлагбаумов, начала 10 июня проводить опрос среди жильцов - пока собрали 150 подписей.

В час пик район превращается в автомобильный коллапс. Фото: Ирина Курзина

- Мы, на самом деле, возмущены больше не тем, что парковка будет платная, а тем, что с нами никто не идет на открытый диалог. Нужно чтобы генеральный директор застройщика поговорил с жильцами без невнятных ответов в соцсетях. Надо подумать и над ценовой политикой или введением тарифов, которые были бы удобны жильцам, - делится Ирина. - После того, как закроют улицы, «Форум-групп» будет продавать пропускные карточки. Не купил карточку – не попал к своему же дому.

Корреспондент «КП – Екатеринбург» связался с управляющей компанией.

- Шлагбаумы устанавливает не сервисная компания, а «Форум - групп», там вам подскажут больше и лучше, - пояснили в УК «Солнечном».

А в «Форум – групп» рассказали, что все их действия не нарушают закон. Кроме того, они действуют в интересах жильцов и их безопасности.

- Мы все это делаем для того, чтобы люди не ставили машины на тротуарах, не бросали их на несколько недель. Чтобы была обеспечена сменяемость парковочных мест. Помимо этого, мы заинтересованы в том, чтобы экстренные службы могли оперативно прибыть на вызов, а не тратить время на поиск парковки. Кроме того, происходили курьезные случаи, когда жильцы ставили автомобильные тележки, чтобы не заняли парковочное место, а одна женщина караулила место, сидя на стуле, - говорят в пресс-службе «Форум групп». - Мы осознаем, что доставляем жильцам ремонтными работами дискомфорт, но просим их отнестись с пониманием, так как это делается во благо. Первостепенен для нас вопрос безопасности. Кроме того, мы предусмотрели льготы для пенсионеров и инвалидов.

В компании подчеркнули, что в 3-5 минутах от домов имеется бесплатная большая парковка, а после установки шлагбаумов с жителей не будут брать баснословных денег.

- Днем парковочное место стоить будет недорого, в пределах 30 рублей за час, а ночью бесплатно.

КОМММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Андрей Кацайлиди, управляющий партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры»:

- Пока дом находится в стадии строительства, он является собственностью застройщика, как только территория сдается в эксплуатацию, то она переходит в собственность многоквартирного дома. А значит, все решения принимаются с согласования жильцов. Проводятся собрания, собираются подписи. В случае если голоса подсчитаны не честным путем или жители возмущены итогом собрания, то они имеют права оспорить его.