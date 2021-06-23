С 1 июля 2021 в Екатеринбурге изменятся номера автобусных маршрутов: в мэрии объяснили зачем

В автобусах, у которых сменится номер, появились объявления об этом, отмечают в мэрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через две недели жителям Екатеринбурга придется привыкать к тому, что некоторые автобусы поменяют цифры своего маршрута. Ездить будут, как и прежде, но, к примеру, №10, который ездит с Восточной до поселка Изоплит, будет теперь ходить под номером 90. А №1, что ездил от железнодорожного вокзала до аэропорта Кольцово и до станции Кольцово, отныне будет ходить под номером 65. Изменения вступят в силу с 1 июля.

ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ НОМЕРА

В мэрии объясняют, что люди часто путаются, ведь на дорогах стало ходить много транспорта с очень похожими номерами.

- Сейчас люди путают маршруты. Например, 018 и 18. Поэтому мы вводим изменение нумерации, - объясняет Николай Вахлов, заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга. – Изменена будет нумерация 24 автобусных маршрутов с целью структурирования всей сети и удобства граждан.

И этими 24 маршрутами дело не ограничится. В будущем в мэрии планируют капитально пересмотреть весь принцип, по которому общественному транспорту города присваиваются номера.

- Первые 20 номеров (№1-20, - Прим. Ред.) будут закреплены за трамваями. Следующие номера будут присваиваться троллейбусным и автобусным маршрутам, - отметил Николай Вахлов.

НЕСКОЛЬКО МАРШРУТОВ ПРОДЛЯТ

С 1 июля нам стоит ждать не только изменения нумерации автобусных маршрутов. Некоторые городские маршруты продлят. Например, в городе отменят маршрут №64, который ходил от Компрессорного до поселка Мичуринский. Но чтобы те, кто часто ездят на нем, не остались без автобуса, его часть маршрута добавят к автобусу №24.

- Мы продлеваем 24-й маршрут от поселка Мичуринского до УрФУ в связи с отменой 64 маршрута. Он будет полностью повторять его схему движения. До центра города люди без проблем и пересадок доберутся, - говорит Николай Вахлов. - Порядка семи маршрутов мы продлеваем. Основные из них это также 58, текущий №18 – мы продлеваем его с УрФУ до 7-й горбольницы. № 21 – это новый 59-й маршрут. Он будет продлен с Краснолесья до 17-й мехколонны.

Часть автобусных маршрутов в городе продлят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в городе появится дополнительный маршрут №44 – он свяжет Компрессорный и метро Ботаническая.

- Его сейчас нет, он будет через кольцовский тракт проходить. В район ботаники можно будет добраться достаточно быстро, - добавили в мэрии.

КОГДА ПРИЕДУТ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Также в мэрии рассказали об обновлении автобусного парка. Так, к сентябрю в город прибудут 60 новых автобусов, купленных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их поставят на 24-й маршрут в ноябре, а также на 28 и 61 маршруты. Причем они будут оборудованы кондиционерами.

- Пока у нас 66 автобусов кондиционерами оборудованы. Это новые автобусы, которые мы покупали в прошлом году. Те 60, которые приедут в сентябре, также будут с кондиционерами, - резюмировал Николай Вахлов.