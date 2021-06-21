Сказал, что он сын Бога: на Уралмаше мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа

Сейчас мужчина находится в больнице. Фото: скриншот видео

На Уралмаше мужчина едва не погиб, выпрыгнув с пятого этажа. Момент падения попал на видео, опубликованное в соцсетях.

ЧП произошло 20 июня на Коммунистической,18.

Перед тем как сигануть с высоты, неадекватный мужчина выбрасывал в окно вещи, пишет «Инцидент-Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. Также, по данным паблика, после приезда скорой помощи пострадавший заявлял, что он «Божий сын и предвестник Апокалипсиса».

Мужчина остался жив. Сейчас он находится в 23-й городской больнице.

Вот как этот инцидент прокомментировал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

- Первый тревожный сигнал от граждан поступил в отдел полиции номер 15 УМВД России по городу Екатеринбургу в 22:34. Люди проинформировали органы внутренних дел о том, что некий гражданин выбрасывает в окно вещи и буянит. На указанный адрес был незамедлительно отправлен наряд полиции. Личность нарушителя спокойствия представители МВД установили оперативно. Им оказался мужчина 1978 года рождения. В связи с его неадекватным поведением, гражданина в карете скорой помощи доставили в 23-ю больницу для оказания небходимой медицинской помощи с предварительным диагнозом «отравление психотропными веществами», - рассказал «КП» полковник Горелых.