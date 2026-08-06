В 2014 году Александру назначили 6 лет колонии строгого режима Фото: читатель «КП».

В 2011 году из воинской части под Екатеринбургом сбежал солдат, прихватив с собой восемь автоматов Калашникова. Спустя несколько месяцев его тело нашли в лесу. За смерть дезертира осудили спецназовца, который пытался его остановить. Он получил шесть лет колонии – и отбывал срок в инвалидной коляске.

В колонии заключенный принял православие и сменил имя с Джамиля на Александр. Сейчас он растит двоих детей, пишет музыку и пытается добиться пересмотра дела об убийстве в Верховном суде. О своей непростой судьбе 38-летний Александр Трифонов рассказал «КП-Екатеринбург».

Сейчас Александр хочет добиться пересмотра своего дела в Верховном суде Фото: читатель «КП».

ПЕРЕЕХАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГ ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ

Александр родился в Набережных Челнах в 1988 году. При рождении он получил имя Джамиль.

- В 2003 году мы переехали в Екатеринбург, я поступил в Уральский экономический колледж. Я много занимался спортом, пробовал себя в рукопашном бою, но настоящей страстью стал брейк-данс, - вспоминает Александр.

В конце 2006 года, сразу после совершеннолетия, парня призвали в армию. Сначала он оказался в учебном центре спецназа ГРУ в Батайске Ростовской области. Через полгода подписал контракт. Следующие два с половиной года были постоянные командировки на Северный Кавказ и участие в контртеррористических операциях.

- Нас поднимали по тревоге, грузили в вертолеты, высаживали в горах. Где именно окажешься - никогда не знаешь. Так и проходила служба. Были боевые выходы, были товарищи, которые не вернулись домой.

После окончания контракта в конце 2009 года Александр Трифонов вернулся в Екатеринбург. Он восстановился в колледже и открыл фирму по ремонту квартир. Полтора года жизнь шла своим чередом.

В подростковом возрасте Александр увлекался брейк-дансом Фото: читатель «КП».

РОКОВОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

21 июня 2011 года. Александр, которому тогда было 23 года, вместе с товарищем Мамедом Велиевым катался по Екатеринбургу на своей «Ладе». Ему позвонил Станислав Тунгия, с которым Александр познакомился не так давно. Тунгия проходил срочную службу в танковой части под Верхней Пышмой.

- Тунгия сказал: «Подвези моего сослуживца. Парню дали увольнение, нужно довезти его до Сысерти». Для меня это не выглядело чем-то необычным. Я сам служил. Помочь солдату - это даже какой-то гражданский долг. Я сразу согласился.

Вечером друзья подъехали к КПП воинской части. Там их ждал Станислав Тунгия, который встретил их и попросил дождаться его сослуживца. Сам солдат ушел. Вскоре из ворот вышел худощавый парень с вещмешком за плечами. Это был 19-летний Марат Кабиров, призванный из Башкирии. Он подошел к машине, поздоровался. Александр остался за рулем, а Велиев вышел и открыл багажник Кабирову, чтобы тот положил свои вещи.

Марат Кабиров устроился на заднем сиденье. Друг Александра Мамед Велиев сел вперед. Сначала ехали молча. Чтобы поддержать разговор, Александр, который не так давно вернулся с воинской службы, спросил у солдата, как идут армейские будни.

Александр служил на Кавказе Фото: читатель «КП».

ПРЕДЛОЖИЛ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТЕРРОРИСТАМ

- Он очень нервничал. Я подумал, может, дедовщина, может, еще какие-то проблемы. Спрашиваю: «Как служба?» Он отвечает: «Да никак». Потом вдруг посмотрел на меня и говорит: «Вы что, не видите, что в стране происходит? Пора брать все в свои руки». Я переспросил: «Что происходит?» А он начал говорить, что у него есть, с кем «наводить порядок» и есть чем это делать. Потом сказал: «И вас тоже возьмут».

Кабиров спокойно признался, что когда был дежурным по роте, воспользовался доступом к оружейной комнате и вынес оттуда восемь автоматов Калашникова. Они находились в вещмешках, которые положили в багажник «Лады».

- Я боялся его спровоцировать. Раз он взял автоматы, почему бы не прихватить еще и пистолет? Я решил, что довезу Кабирова до места и сообщу в правоохранительные органы.

Затем Кабиров спросил, есть ли у кого-то рядом дача. Оказалось, что она была у Мамеда Велиева в СНТ «Волна». Кабиров приказал ехать туда делать «схрон» - прятать оружие. Затем машина снова выехала на трассу.

- Когда до Сысерти оставалось совсем немного, я уточнил, куда его нужно привезти. Кабиров сказал: «Нас там уже ждут». Я уточнил, кто именно, а он ответил: «Братья-мусульмане»*. У меня в голове все сложилось. Мы сейчас доедем, и нас уберут как ненужных свидетелей.

«ДЕЙСТВОВАЛ НА ИНСТИНКТАХ»

Александр понял, что нужно что-то делать. Он увидел поворот на деревню Кадниково и свернул с трассы, остановил машину и вышел на обочину. Следом выскочил Марат Кабиров, который сильно нервничал. Мамед Велиев остался в машине.

- Кабиров начал меня уговаривать: «Пойдем с нами. Тебя тоже возьмут». Я ответил, что воевал и знаю, что это такое. Сказал ему: «Что ты делаешь? Ты же солдат российской армии». Но он будто меня не слышал. Я назвал его «террорюгой», развернулся и пошел к машине. За спиной я услышал металлический звук: это из ножен вышел армейский штык-нож. Такие выдают дежурным по роте.

Во время борьбы у Александра сработали рефлексы, которые у него появились в армии Фото: читатель «КП».

По словам Александра, он несколько раз потребовал бросить нож, но вместо этого Кабиров бросился на него.

- Мы стали бороться. Не знаю как, но в ходе борьбы я оказался у него за спиной, провел специальный захват шеи. Сработали рефлексы, которым учили в армии. Кабиров размахивал ножом, пытался меня достать. Тогда я сжал захват сильнее. Мы упали на землю. Раздался хруст, тело Кабирова расслабилось. До сих пор не знаю, что именно произошло. Потом судебная медицинская экспертиза не установила причину смерти, но суд заключил, что смерть наступила от механической асфиксии.

Первым делом Александр вылез из под тела Кабирова, взял в руки штык-нож и вложил его в ножны. Говорит, опасался, что дезертир придет в себя и вновь нападет.

Подбежал Мамед Велиев. Друзья пытались нащупать у Кабирова пульс, но солдат уже не подавал признаков жизни.

- У меня был шок. Перед глазами лежал труп дезертира. На даче у Велиева - восемь автоматов. Где-то нас, как я полагал, ждали боевики, которым предназначалось это оружие. Я не понимал, что делать. В этот момент я вспомнил о понятии кровной мести. Очень боялся, что боевики отомстят за Кабирова: что-то сделают с моими родными. Я принял решение спрятать тело, как тогда в армии. Если в горах происходили какие-то стычки с боевиками, а нам нужно было продвигаться дальше, мы закапывали их тела, а потом докладывали командованию об их местоположении.

После этого Велиев и Трифонов закопали тело дезертира в лесу.

На Урале солдат-срочник сбежал из части, прихватив восемь автоматов Калашникова Съемка - ТВ ГУВД.

ПРОПАЖУ АВТОМАТОВ ОБНАРУЖИЛИ НЕ СРАЗУ

В части пропажу Марата Кабирова заметили на следующее утро, во время построения. В тот же день они позвонили маме сбежавшего солдата Резеде и попросили приехать в часть.

- Капитан в части сказал, что Кабирова искали везде, и прочесывали ближайшие лесопосадки, - сказано в показаниях матери. – Мы принимали участие в поисках искать Марата в ближайших районах, но его никто не видел.

Пропажу восьми автоматов Калашникова военные обнаружили 24 июня, в тот же день они обратились в полицию. В Свердловской области объявили план «Перехват».

Силовики задержали рядового Станислава Тунгию. Также в первый день поисков дезертира были обнаружены все пропавшие из части автоматы. Свердловская полиция объявляла вознаграждение в 3000 тысячи долларов за информацию о местонахождении дезертира. Его искали несколько месяцев. Тело Кабирова нашли только в октябре 2011 года.

Изначально следствие считало, что Трифонов и Велиев вместе с Кабировым похитили автоматы, а позже убили его, поскольку тот был ненужным свидетелем, но позже эта версия была отвергнута.

В июне 2012 года приговор вынесли Станиславу Тунгии. Его признали виновным по статье «Хищение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 3 ст. 226 УК РФ) и приговорили к 3 годам колонии строгого режима. Марата Кабирова по этой же статье признали виновным посмертно.

Мамед Велиев проходил по этому делу свидетелем.

ПАДЕНИЕ С 7 ЭТАЖА

Вернемся к истории Александра. После того, как осенью 2011 года в лесополосе нашли тело Кабирова, Трифонова объявили в международный розыск. На тот момент он уже несколько месяцев находился в Санкт-Петербурге.

- Я просто купил билет на самолет и улетел. Первое время вообще жил как во сне, постоянно переживал за маму, за родственников. Боялся, что боевики захотят отомстить мне за смерть Кабирова.

В Петербурге Трифонов работал риелтором, познакомился с музыкантами и занялся рэпом.

- Музыка тогда помогала не сойти с ума. Я хотел заработать денег, найти хороших адвокатов и прийти к следователям, когда немного уляжется вся эта история. Мне казалось, что так будет правильнее.

Но развязка истории произошла по-другому. Летом 2013 года Александр очнулся в Мариинской больнице.

- Последнее, что помню, как работал с клиентами по недвижимости. А потом провал. Следующее воспоминание - открываю глаза в реанимации. Потом вижу, что рука пристегнута наручниками, а рядом сидят полицейские.

Александр узнал, что он выпал из окна седьмого этажа. Врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер и позвоночника. Больше месяца Александр провел в коме. События, которые предшествовали падению из окна, из памяти начисто стерлись.

Александра Трифонова на время следствия отправили в тюремную больницу.

- До падения из окна я был неверующим. Но со мной произошло настоящее чудо - я выжил. Когда я открыл глаза в реанимации, не помнил даже себя. При этом внутри постоянно были мысли о Боге. Почему-то в голове все время звучало имя Иисуса Христа. В больнице я принял крещение, взял имя Александр в честь князя Александра Невского (при рождении Александр получил имя Джамиль. – Прим.ред.). Принял решение, что когда освобожусь из колонии, то и в паспорте поменяю имя.

Во время приговора Александр находился в инвалидной коляске Фото: читатель «КП».

СУД В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ

Александра этапировали на Урал. Во время следствия была очная ставка с ключевым свидетелем - Мамедов Велиевым – тем самым товарищем, который находился в машине в день трагедии (Документы допроса есть в распоряжении редакции. – Прим. ред.).

- Он подтвердил, что я несколько раз кричал: «Брось нож!». Видел, что между нами завязалась борьба, наше падение. Когда Велиев подбежал, увидел, как я пытаюсь нащупать пульс. Нож лежал рядом в ножнах. Велиев подтвердил именно эту последовательность событий.

В 2014 году суд признал Александра виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и назначил ему 6 лет колонии строгого режима. Приговор он слушал в инвалидной коляске. Срок Александра Трифонова отправили отбывать в ИК-18 в Казани – в связи с тем, что он был прописан в Татарстане.

НАУЧИЛСЯ ЗАНОВО ХОДИТЬ

- В колонии я начал заниматься по методике Валентина Дикуля – артиста цирка, который сорвался с высоты, а потом восстановился. Мама мне прислала его книгу. Каждый день я пытался заново научиться ходить. Сначала держался за стены, потом за брусья. Постепенно сменил коляску на костыли.

Также Александр посещал храм при колонии, писал стихи.

По УДО он освободился в конце 2018 года и вернулся в родные Набережные Челны. Там Александр поступил в филиал Казанского федерального университета на специальность «Менеджмент». А еще открыл фирму, занимающуюся авторскими правами. Александр продолжил заниматься музыкой и официально сменил имя в документах.

Сейчас Александр живет в Екатеринбурге. У него есть жена и двое детей Фото: читатель «КП».

В 2021 году он познакомился с екатеринбурженкой Ольгой, с которой списался в соцсетях на почве увлечения музыкой. Затем Александр переехал в столицу Урала.

- Когда я понял, что у нас могут быть серьезные отношения, я сразу рассказал про свою историю и судимость. Ольга спокойно отреагировала и осталась рядом со мной. За это я ей очень благодарен.

Через год пара поженилась. У Ольги было двое сыновей. Александр стал для них отцом. Сегодня супруги вместе пишут музыку, выступают на фестивалях и воспитывают детей.

Александр с супругой Ольгой Фото: читатель «КП».

По словам Александра, сейчас он готовит обращение в Верховный суд, до этого он обращался в Генпрокуратуру. Мужчина надеется, что суд изучит материалы уголовного дела, показания свидетелей и обстоятельства той трагедии.

- По моему мнению, в приговоре по делу Александра Трифонова есть существенные нарушения уголовно-процессуального закона - прежде всего принципа оценки доказательств и запрета обвинительного уклона. Статья 105 УК РФ (убийство) была применена ошибочно: есть юридические основания для переквалификации действий на необходимую оборону (ст. 37 УК РФ) либо, как минимум, на превышение её пределов (ст. 108 УК РФ), - считает юрист Сергей Самков, представляющий интересы Александра.

*Организация признана террористической на территории РФ.