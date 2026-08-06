После похода к косметологу у екатеринбурженки появилась впадина в щеке. Анна Ананьева считает, что стала жертвой косметолога Екатерины Л., которая работала без лицензии.
«ХОТЕЛА ПОДТЯНУТЬ ЩЕКИ»
- Я несколько лет ходила к Екатерине. Все было нормально, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Анна. - Доверилась ей, потому что у нее в соцсетях было написано, что она врач-косметолог. За все время у меня несколько раз были осложнения после ботокса, но они быстро проходили.
В сентябре 2025 года Анна захотела убрать брыли (обвисшие участки кожи на нижней части щек).
- Екатерина вводила мне липолитик (препарат для расщепления жировых отложений, - Прим. ред.) три раза курсом: 23 сентября, 1 октября и 8 октября. Спустя полтора-два месяца у меня с левой стороны образовался провал в щеке. На первый взгляд он не сразу виден, но при активной мимике щека проваливается. Это и некрасиво, и дискомфортно.
Видео: предоставила героиня публикации
Женщина потребовала от косметолога исправить ситуацию. По словам Анны, Екатерина дважды делала ей коррекцию, но ничего не помогало.
- Во время первой коррекции она ввела филлер (инъекционный препарат гелеобразной консистенции, - Прим. ред.), который впоследствии сполз в подбородок, а во второй раз – полимолочную кислоту (препарат, который стимулирует выработку коллагена), но она не дала результата, - говорит Анна.
По словам женщины, она снова обратилась к косметологу с жалобой, но та перестала ей отвечать. В мае 2026 года Анна пошла в лицензированный медицинский центр в Екатеринбурге.
- Мне сделали УЗИ, провели консультацию и выявили липодистрофию (жировая дистрофия, при которой происходит частичная или полная потеря жира), фиброз (образование рубцов) кожи и другие осложнения после введения препаратов, - говорит женщина. - От других косметологов я узнала, что препарат, который мне вводила Екатерина, не лицензирован и запрещен к применению на территории РФ.
«ИСПЫТЫВАЮ УЖАСНУЮ БОЛЬ И СТРЕСС»
По словам Анны, в течение года она будет проходить лечение, затем ее ждет одна или две операции, так как жировые ткани сами не восстановятся.
- Лечение я уже начала проходить. Мне вводят специальный газ под кожу, чтобы подготовить участки лица к операции. Но это ужасно больно. Во время операции будут брать мою жировую ткань из области живота или бедер и вводить в область провала в щеке, - говорит Анна.
По словам женщины, подготовка к операции и сама операция обойдутся ей примерно в 420 тысяч рублей, а если понадобится вторая, то в 620 тысяч рублей.
- Я так доверяла этому косметологу, думала, что она колет лучшие препараты. А сейчас испытываю сильнейший стресс из-за того, как выглядит лицо. Это ужас! – сокрушается женщина.
Екатеринбурженка обратилась в адвокатскую контору Сергея Колосовского. Ее делом занялся адвокат Лев Чукреев. 13 июля Анна обратилась в полицию.
- Когда участковая позвонила Екатерине, она сказала, что переехала в Питер и деятельность косметолога больше не ведет. Но потом сотрудники полиции приехали к ней в кабинет, который она снимает. Она признала, что колола мне препарат.
Полиция направила постановление в бюро судебно-медицинских экспертиз. Сейчас Анна и ее адвокаты ждут результатов.
- Мы проверили в реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, и лицензии у данного косметолога не обнаружили. Оказание косметологических услуг является медицинской деятельностью и не может осуществляться без лицензии. Иначе это административное правонарушение. Если оказание косметологических услуг без лицензии причинило вред здоровью, то это уже уголовно наказуемое деяние. Результаты проверки в полиции покажут действительно ли не было лицензии , а результаты экспертизы покажут был ли вред здоровью Анне Ананьевой. От результатов экспертизы будут зависеть наши дальнейшие действия, - прокомментировал ситуацию «КП-Екатеринбург» адвокат Лев Чукреев.
На момент публикации связаться с Екатериной. Л. не удалось. Сама же Анна добавляет, что эта история научила, что нужно всегда спрашивать лицензию у специалистов.
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