Школьник за полчаса 230 раз поднял 20-килограмовую гирю: как ему это удалось

Степан блестяще справился с задачей и даже перевыполнил цель. Фото: пресс-служба РМК

Юный силач из Екатеринбурга установил рекорд России, подняв в общей сумме 4 600 килограммов! 12-лений Степан Пелевин на фестивале «Энергия РМК» 30 минут подряд делал толчки гирей весом в 20 килограммов. За это время он успел поднять снаряд 230 раз. Мама рекордсмена Юлия рассказала «КП-Екатеринбург», как школьнику это удалось.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ ЗАНИМАТЬСЯ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

Степа еще с раннего детства мечтал заниматься именно в тренажерном зале, вспоминает Юлия. Но для такого вида спортивной активности мальчик был слишком юн.

- Я ему говорила: «Потерпи годик-два, и я тебя запишу». А пока отдали его с самого открытия Академии единоборств РМК на джиу-джитсу. Несколько лет занимался, но честно признавался, что восторга тренировки у него не вызывают. В какой-то момент перегорел совсем и сказал, что больше не будет тренироваться. И я сказала, чтобы выбирал сам направление, которое нравится, - рассказывает мама юного силача.

Степан с самого детства хотел заниматься в тренажерном зале, а мама поддерживала рвение сына. Фото: предоставлено героем публикации

В сентябре прошлого года Степа начал заниматься кроссфитом, и попал к тренеру Алексею Мельникову. Уже через месяц, рассказывает Юлия, тренер увидел в школьнике серьезный потенциал.

- Алексей сказал, что Степка подает большие надежды. Предложил перевести на силовой экстрим и сразу в старшую группу. Мы согласились с предложением. И ребенок был в восторге! Не пропускает ни одной тренировки, он прямо бежит на занятия, появился огонек в глазах. Даже в выходные, когда мы за городом, напоминает, что пора домой, ведь скоро тренировка, - говорит Юлия.

Ранее Степан занимался джиу-джитсу, но позднее увлекся силовым экстримом. Фото: предоставлено героем публикации

ПОЛЧАСА ТЯГАЛ ГИРЮ ВЕСОМ В 20 КИЛОГРАММ

Когда Степан выступал на фестивале, то он не сомневался, что поднимает гирю минимум 150 раз – такую цель он поставил себе вместе с тренером. Ведь именно Алексей Мельников разглядел талант у ребенка и предложил поставить рекорд.

- Степа загорелся и начал готовиться, усердно тренироваться. Поэтому, когда вышел на выступление, у него в голове не было ни грамма сомнений. В итоге, перевыполнил задачу. Волновался только из-за публики, боялся выступать перед большим количеством народа. Но я сразу его настроила, чтобы не волновался и думал только о своей цели. И к воскресенью Степа был спокоен, рассудителен, собрался и все сделал. Мы за него очень переживали, все это, конечно, волнительно, - говорит Юлия.

Когда стало ясно, что рекорд России установлен, Степан обрадовался и продолжил выполнять толчки. В итоге, всего за полчаса был достигнут такой невероятный результат.

Степан не сомневался, что поставит рекорд. Фото: предоставлено героем публикации

Родители силача уверены, что у Степана впереди еще много рекордов и новых побед. Но пока, признается Юлия, загадывать рано. Как скажет тренер, так и будет.

А пока школьник тренируется три раза в неделю и не забывает тренироваться дома. Впереди учебный год, но школьные занятия не помешают рекордсмену достигать новых целей. Главное – желание.

Ранее школьница из Алапаевска поставила другой рекорд. Силачка подняла шестикилограммовую гирю 3333 раза. Тогда главный внештатный специалист по спортивной медицине Минздрава Свердловской области Михаил Чулошников рассказал, что считает, что это слишком большая нагрузка в 14-летнем возрасте.

- Силовые виды спорта рекомендованы детям от 15 лет. Так как до наступления этого возраста идет формирование скелета, - говорил спортивный врач Михаил Чулошников. – Ранние занятия гиревым спортом могут привести к раннему закрытию зон роста. Возможно, это спровоцирует в дальнейшем заболевания опорно-двигательного аппарата, поражение суставов, повреждение межпозвоночных дисков, артрозы и артриты.

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