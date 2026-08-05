Называли механическим регулятором: как в Свердловске в 1932-м появился первый светофор

Первый светофор в Свердловске установили в 1932 году Фото: Музей истории Екатеринбурга/Правила уличного движения по городу Свердловску (1953)

Самый первый в истории светофор появился в 1914 году в Кливленде, что в США. Установили его 5 августа. С тех пор в эту дату ежегодно отмечается Международный день светофора. Мы в связи с этим решили узнать, а когда самый первый светофор появился в столице Урала.

ВДОХНОВИЛИСЬ ОПЫТОМ ЛЕНИНГРАДА

Вообще если говорить про СССР, то самый первый светофор появился в Ленинграде. Его установили 15 января 1930 года на пересечении проспектов 25 Октября и Володарского (современные Невский и Литейный проспекты, - Прим. Ред.).

Внедрение его было удачным, поэтому вскоре светофоры стали появляться и в других городах. В Свердловске первый светофор установили спустя два года – в 1932-м. По одной из версий, самый первый такой аппарат появился на перекрестке улиц Толмачева и Ленина. Он выглядел, как устройство, свисающее над проезжей частью на тросе. Сигналы переключал постовой милиционер.

Необходимость подобного устройства в начале 1930-х в Свердловске была огромная. Как отмечали тогда в Свердловском Городском Совете, с 1931 по 1932 год из-за бурного строительного роста в городе резко увеличилась интенсивность движения на улицах. При этом и пешеходы, и водители вели себя не дисциплинированно.

К 1930-м в Свердловске увеличилась интенсивность автомобильного движения. Нужны были новые меры по регулировке движения Фото: Музей истории Екатеринбурга

- Пешеходы и водители транспорта очень мало знакомы с правилами движения и невнимательны при движении по городу, хуже того, злоупотребляют своей безопасностью, - сообщал Горсовет в предисловии к постановлению «О правилах уличного движения в г. Свердловске» опубликованном 29 апреля 1932 года. - Посадка в трамвай и выход из трамвая на ходу, езда на подножках и с левой стороны, хождение по трамвайным путям и по средине улицы, неправильные переходы улиц – составляют обычное явление. Дети – многолюдные улицы превратили в место для игр. Многие родители, не говоря уже вообще о взрослых гражданах, на эти забавы детей не обращают внимания.

Упрекали в сложившейся ситуации также школы и детские сады, которые не объясняли детям правила уличного движения. Критиковали и водителей, которые были «небрежны при управлении транспортом».

- Все это приводит к тому, что аварии на транспорте, несчастные случаи, человеческие жертвы и увечья растут изо дня в день, - сообщал Свердловский Городской Совет в апреле 1932-го. - Механический транспорт в 1931 году увеличился в 2 раза, несчастные же случаи с людьми за это время дали повышение более чем в 6 раз.

Чтобы справиться с увеличением количества транспорта в городе, в 1932 году стали вводить механические регуляторы, как тогда называли светофоры Фото: Музей истории Екатеринбурга

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ СВЕТОФОРА ОБЪЯСНИЛИ ОТДЕЛЬНОЙ КНИЖКОЙ

Светофор и стал одной из тех мер, которые должны были упорядочить движение транспорта и пешеходов. Что интересно, в тот момент светофоры еще называли «механическими регуляторами». А правила его работы были опубликованы в Свердловске 29 апреля 1932 года отдельным постановлением в виде небольшой книги. Там, например, объяснялось:

«Желтый свет «Внимание». По этому сигналу – транспорт и пешеходное движение, не достигшие перекрестка обязаны остановиться. Достигшие – обязаны, продолжая движение, немедленно освободить перекресток. Длительность горения желтого света должно быть не менее 5 секунд».

В Постановлении также указывалось, что регулирование уличного движения производится специальными постами Областного Управления РК Милиции. И несмотря на появление светофоров еще не один год при движении по городу автомобилисты и пешеходы должны были обращать внимание на подаваемые регулировщиками знаки.

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