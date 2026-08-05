Фото: Дилара Гасанова

Если несколько лет назад потеря зуба воспринималась как серьезная проблема, то сегодня современные технологии позволяют восстановить улыбку быстро и надолго. Однако главный вопрос, который задают жители города, остается прежним: где сделать имплантацию зубов в Екатеринбурге, чтобы результат действительно прослужил десятилетия? Мы изучили отзывы пациентов, подходы к лечению и технологии ведущих стоматологий. Среди клиник, которые чаще всего рекомендуют пациенты, оказался Экспертный центр имплантации «Ультра-Дент».

Фото: Дилара Гасанова

По мнению специалистов, успешная имплантация зубов зависит не столько от стоимости импланта, сколько от опыта хирурга, качества диагностики и соблюдения современных протоколов лечения. Именно поэтому все больше пациентов выбирают специализированные центры, где врачи ежедневно проводят десятки подобных операций.

Одним из главных преимуществ «Ультра-Дент» является команда врачей с опытом работы от 13 лет. Здесь принимают пациентов даже в тех случаях, когда в других клиниках рекомендовали отказаться от имплантации из-за сложной анатомии, выраженной атрофии костной ткани или других особенностей. В подобных ситуациях специалисты подбирают индивидуальный план лечения и предлагают современные методы восстановления зубов.

Фото: Дилара Гасанова

Еще один важный плюс — возможность провести одномоментную имплантацию зубов в день обращения. Если позволяет клиническая ситуация, удаление разрушенного зуба и установка имплантата выполняются за одно посещение. Такой подход сокращает сроки лечения, уменьшает количество хирургических вмешательств и позволяет быстрее вернуться к привычной жизни.

Особое внимание в центре имплантации уделяют качеству материалов. Пациентам предлагают широкий выбор имплантационных систем от ведущих мировых производителей — от доступных до премиальных решений. Благодаря этому врач может подобрать оптимальный вариант практически под любой бюджет без ущерба для качества лечения.

По данным клиники, приживаемость имплантатов достигает 99%, что соответствует высоким мировым показателям современной имплантологии. Такой результат достигается благодаря точной диагностике, профессионализму врачей, строгому соблюдению хирургических протоколов и использованию сертифицированных материалов. Во время операций применяется импортная анестезия, которая позволяет проводить лечение максимально комфортно даже пациентам с выраженным страхом перед стоматологическими процедурами.

Фото: Дилара Гасанова

Если вы ищете, где лучше сделать имплантацию зубов в Екатеринбурге, хотите восстановить один отсутствующий зуб или всю челюсть, стоит обратить внимание на Экспертный центр имплантации «Ультра-Дент». Здесь помогают даже в самых сложных клинических случаях и предлагают современные решения для восстановления красивой и полноценной улыбки.

Сейчас в клинике можно записаться на бесплатную консультацию имплантолога, пройти осмотр, сделать необходимые снимки и получить подробный план лечения. Это возможность без каких-либо обязательств узнать, подходит ли вам имплантация, оценить стоимость лечения и получить рекомендации опытных специалистов.

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