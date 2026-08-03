Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Фото: СКР

Следователи опубликовали видео нападения на екатеринбурженку с кислотой. Жуткое преступление произошло ранним утром 12 января в жилом комплексе на бульваре Владимира Белоглазова.

В тот день 36-летняя Алена Фоминых вместе с дочками спустилась в подземный паркинг при ЖК. Она планировала отвести детей в школу и детский сад. Как ранее вспоминала женщина, ее внимание сразу привлек подозрительный молодой человек: одетый во все черное, с бутылкой в руке.

Алена Фоминых сильно пострадала после нападения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В какой-то момент он напал на Алену, выплеснув содержимое бутылки на нее. В емкости оказалась серная кислота. Едкая жидкость моментально разъела пуховик и начала жечь кожу. Многодетная мама успела оттолкнуть от себя девочек, а сама кричала от боли. Очевидцы помогли ей вызвать скорую помощь и полицию. Кислота оставила на теле Алены множество шрамов: пострадали руки, плечи, шея, лицо... Сейчас она продолжает восстанавливаться после травм.

По версии следствия, на Алену Фоминых на глазах у маленьких детей напал 35-летний Эдуард Середюк. Его нанял в качестве «киллера» бывший муж пострадавшей, бизнесмен, директор медиапроекта Николай Ермаков.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как Середюк осторожно проникает на закрытую от посторонних территорию жилого комплекса. Его лицо скрыто черной маской. Затем он спускается в паркинг, где поджидает жертву. Совершив преступление, «киллер» сразу же выскочил на улицу и убежал с места ЧП. Камеры засняли его побег еще в нескольких местах: недалеко от стройки и на парковке.

Николай Ермаков находится в СИЗО. Скоро его начнут судить Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На данный момент главным подозреваемым остается бывший муж пострадавшей 45-летний Николай Ермаков. Как рассказывала ранее Алена Фоминых, вместе они были 17 лет, за это время в семье появилось четверо детей. Но около года назад Алена решила развестись из-за вспышек ревности экс-супруга и его рукоприкладства. По ее словам, такой исход событий Ермакова не устроил. Начались угрозы и преследования.

Николай рассказывал свою версию, согласно которой его бывшая жена угодила в любовный треугольник. Якобы изуродовать Алену могла ее подруга. Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Ермаков заявлял журналистам, что с бывшей женой у него нет ничего общего: у него новая семья и маленький сын. Вину он не признал.

Ермакова обвиняют в организации покушения на убийство по найму, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведены очные ставки, назначены и проведены экспертизы. По результатам судебной психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого установлено, что фигурант вменяем, поскольку осознавал характер совершаемых им действий, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии силовиков, в период с декабря по январь бизнесмен нанял подельницу, знакомую ему 27-летнюю Ксению Владимирову. Он пообещал, что за убийство бывшей жены заплатит деньги и подарит автомобиль. В качестве аванса «киллер» получила пять тысяч рублей.

Ермаков, сообщили в ведомствах, передал наемнице информацию о частной жизни Алены Фоминых, а также ключ от паркинга и само оружие – бутылку с кислотой. Владимирова все это передала Эдуарду Середюку. Который, по версии силовиков, попытался убить многодетную маму, а потом сбежал. Алена Фоминых выжила, так как успела закрыться руками. Очень скоро Эдуарда и его сообщницу задержали.

- Резонансное преступление было раскрыто «по горячим следам». Фигурантов взяли по месту жительства родственников мужчины, где они пытались «залечь на дно». Они оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчина был осужден Кировским судом Екатеринбурга на 12 лет, из колонии вышел в 2023 году. В этот раз они вместе пошли на тяжкое преступление. Сопротивления оказать не успели, брали их молниеносно в одной из квартир на 4 этаже многоэтажного жилого дома по улице Кондукторской, - сообщал ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело в отношении Ермакова направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Сейчас он находится в СИЗО.

В отношении соучастников материалы уголовных дел выделены в отдельные производства. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Владимирова признана невменяемой.

Момент нападения "киллера" с кислотой на екатеринбурженку Видео: СКР по Свердловской области

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