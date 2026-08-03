Не хватает реагентов для очистки: в Каменске-Уральском холодную воду стали подавать 4 часа в день

Холодную воду в Каменске-Уральском подают с 06.00 до 08.30 и с 19.00 до 22.00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском образовалась проблема с холодной водой. Как сообщают местные жители, обратившиеся в редакцию «КП-Екатеринбург», перебои с ней начались еще в пятницу.

- Это по всему городу. Утром и вечером включают на два часа и все, - рассказал «КП-Екатеринбург» Михаил. – Причем в эти два часа вода бежит такого качества, что ее пить невозможно. Она желтая и песка в ванну набирается столько, хоть совком убирай. Даже вещи не постирать в машинке.

Как сообщают в администрации Каменска-Уральского, ограничения на подачу холодной воды вызваны нехваткой реагентов для ее очистки после обильных паводков.

- Качество исходной воды, которая поступает с Нижне-Сысертского водохранилища, еще ухудшилось — до 460 градусов по цветности, - написал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов на своей странице в VK. - Превышено и содержание железа. Реагентов для ее очистки требуется в пять раз больше от обычного режима. Вынуждены работать в ограниченном режиме по подаче воды. Реагенты у АО «Водоканал КУ» есть, но только на тот объем, который мы подаем по часам.

Жители Каменска-Уральского жалуются также на странный цвет у подаваемой воды Фото: читатель «КП».

Также глава города отметил, что та холодная вода, которую сейчас подают, не соответствует нормативам по цветности. Она поступает в дома с 06.00 до 08.30 и с 19.00 до 22.00. Остальное время ее накапливают в резервуарах. Также в городе при помощи спецтехники организован подвоз воды. Набрать ее можно в семи локациях.

- Все необходимые меры оперативно приняты, - сказал первый заместитель губернатора Свердловской области — Министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков. – Для комплексного решения вопроса нужно подобрать эффективные коагулянты для очистки источников питьевого водоснабжения Каменска-Уральского. Это третий по количеству жителей город региона, и мы должны решить его проблему как можно быстрее.

В администрации Каменска-Уральского отмечают, что также было решено отключить подачу горячей воды в микрорайоны, где ее готовят из холодной воды. А холодную воду, поступающую из крана, перед употреблением следует фильтровать и кипятить.