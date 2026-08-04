Госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге получил новое оборудование для реабилитации

Фото: пресс-служба «Столото»

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и благотворительный фонд «Память поколений» передали ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» в Екатеринбурге новое реабилитационное оборудование — интерактивную реабилитационную систему и специализированную программу когнитивной реабилитации.

Реабилитационное оборудование для ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» в Екатеринбурге было приобретено за счет средств, собранных в рамках серии благотворительных тиражей лотереи «Русского лото», которые в 2026 году были приурочены к празднованию Дня Победы. По итогам тиражей «Столото» направил фонду «Память поколений» более 20 млн рублей. В течение 2026 года фонд «Память поколений» закупит оборудование для 6 социальных и медицинских учреждений в Саратове, Казани, Екатеринбурге, Астрахани, Сочи и Тюмени, а также оплатит прохождение реабилитации, услуги сиделок и покупку технических средств реабилитации для ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба «Столото»

Церемония вручения помощи прошла в ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» 3 августа. В ней приняли участие: заместитель начальника госпиталя по медицинской части Марина Шварева, заведующий социальным отделом госпиталя Дмитрий Онучин, замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Малявина, руководитель адресной помощи благотворительного фонда «Память поколений» Мария Рогаткина, директор по спонсорству и КСО «Столото» Оксана Тубман.

«С 2016 года 1025 ветеранов из Свердловской области получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений». Фонд не первый раз оказывает помощь госпиталю — в 2022 году предоставили диагностическое оборудование. А в 2024 году передали реабилитационное оборудование для ГАСУСО СО «Тагильский Пансионат». Рады вернуться в регион и помочь еще одному учреждению! Второй год подряд благодаря сотрудничеству со «Столото» и участникам благотворительных тиражей «Русского лото» социальные и медицинские учреждения в разных регионах России получают высокотехнологичное дорогостоящее оборудование, позволяющее им выйти на новый уровень оказания помощи», — подчеркнула руководитель направления адресной помощи благотворительного фонда «Память поколений» Мария Рогаткина.

«В госпитале лечится много пожилых людей, молодых людей, которые прошли боевые действия. Психоэмоциональный стресс в боевой обстановке, и легкие, разной степени тяжести, черепно-мозговые травмы, и пожилой возраст, является одним из ведущих факторов раннего старения вообще, и раннего старения мозга с когнитивным дефицитом в частности. Поэтому для нас очень важно иметь оборудование, которое помогает и пожилым людям, и молодым, прошедшим войны, проводить тренинги на совершенствование своих когнитивных функций и восстановление в полном объеме функционирования после травм и болезней», — прокомментировала начальник ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Валентина Ямпольская.

Фото: пресс-служба «Столото»

«Столото» продолжает реализовывать миссию государственных лотерей как эффективного инструмента по решению социально значимых задач, и партнерство с фондом «Память поколений» — одно из важных направлений этой работы. Благотворительные тиражи «Русского лото» к 9 мая уже второй год объединяют их участников вокруг желания помочь, а часть средств от проведения таких тиражей идут на помощь ветеранам», — отметила директор по спонсорству и КСО «Столото» Оксана Тубман.

В рамках проекта в Екатеринбурге также была оказана адресная помощь ветерану Великой Отечественной войны: «Столото» и «Память поколений» передали средства реабилитации и индивидуального ухода, а также подарки.

Впервые участники лотереи «Русское лото» поддержали фонд «Память поколений» в 2025 году. На средства от первого благотворительного тиража к 9 Мая фонд поддержал 6 специализированных медицинских учреждений в Ставрополе, Новосибирске, Красноярске, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре и оказывал адресную помощь ветеранам.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами выступают Минфин России и Министерство спорта России, надзор осуществляет ФНС России.

По данным «Столото», с 1 января по 30 июня 2026 года включительно совокупная сумма выигрышей победителей из Свердловской области составила более 1,5 млрд рублей. Количество лотерейных билетов, оказавшихся выигрышными, за 6 месяцев — более 3,9 млн, 25 жителей Свердловской области стали лотерейными миллионерами, 8 человек выиграли от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

С выигрышей в лотерею взимается налог по прогрессивной шкале. Из средств взимаемого налога 85% уходит в региональный бюджет, 10% — в бюджет городского поселения и 5% — муниципальному округу. Региональное распределение может быть изменено местными органами власти.

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №3 («Русское лото»), срок проведения — до 31.12.2044. Информация об организаторе лотереи, о правилах ее проведения, о призовом фонде, количестве, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей— на stoloto.ru или по телефону 8 (900) 555-00-55.

Реклама АО «ТК «Центр», ИНН 7715918994 Erid: 2W5zFJeihY5