Обещал иномарку за убийство: бывший муж екатеринбурженки, облитой кислотой, предстанет перед судом

Николая Ермакова будут судить за покушение на убийство бывшей жены Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге перед судом предстанет 45-летний директор медиапроекта Николай Ермаков. Его обвиняют в организации резонансного преступления, которое случилось 12 января. Напомним, ранним утром на 36-летнюю Алену Фоминых напали на глазах у дочек. Женщину изувечил кислотой незнакомый ей мужчина, после чего сбежал с места происшествия.

Все случилось в паркинге в жилом комплексе на улице Владимира Белоглазова, где Алена проживает вместе с дочками. В то утро она планировала развести детей в школу и детский сад.

Как рассказывала ранее многодетная мама, ее внимание привлек странный мужчина, одетый во все черное. Лицо он скрыл, а в руке держал пивную бутылку. В какой-то момент незнакомец подбежал к Алене и выплеснул содержимое на нее. Девочек она успела от себя оттолкнуть.

В бутылке оказалась серная кислота. Едкое вещество моментально разъело зимнюю одежду и начало жечь кожу. Случайные очевидцы помогли Алена вызвать скорую помощь и полицию. Длительное время пострадавшая находилась в больнице после жутких ожогов: кислота задела спину, шею, голову, плечи и руки. Сейчас Алена продолжает

На кадрах мужчина проблася в подземный паркинг ЖК, где проживает потерпевшая. Фото: СКР

В тот же день женщина сразу же заявила, что спланировал покушение ее бывший муж. Вскоре Ермакова суд отправил в СИЗО, где он находится и сейчас.

УШЛА ПОСЛЕ ПОБОЕВ

По рассказам Алены, в браке с Николаем Ермаковым она была 17 лет, за эти годы родились четверо детей. Однако около года назад в семье случился разлад. Ермаков постоянно ревновал супругу и поднимал на нее руку, рассказывала Алена Фоминых.

Проблемы начались после того, как ее бывший муж угодил в аварию. Когда Ермаков прошел лечение, рассказывала Алена Фоминых, то он начал вести себя неадекватно. Долгое время многодетная мама пыталась сохранить брак, но это не помогло.

- В феврале прошлого года он меня избил, снял это на видео и отправил друзьям: он считал, что я ему изменяю. Я собрала вещи и ушла. Три дочки переехали со мной, старший сын остался, он уже взрослый, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Алена.

Кислота сожгла кожу на плечах, лице, руках, шее и спине Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако, смириться с решением бывшей Николай не захотел, вспоминала она. Начались слежка и угрозы, что кто-нибудь ее изуродует. И ранее попытки уже были. В интервью «КП-Екатеринбург» Алена вспоминала, что ранее другой незнакомец бежал за ней с бутылкой в руке. Тогда женщина успела спрятаться в своей машине.

ОТРИЦАЕТ СВОЮ ВИНУ

Перед тем как Николаю Ермакову предъявили обвинение, он успел рассказать свою версию событий. Как рассказывал директор медиапроекта, бывшую жену он любил и давно смирился с расставанием.

По его словам, в момент нападения на Алену, он отвозил старшего сына в школу, поэтому навредить экс-супруге не мог. Ермаков предполагал, что изувечить женщину могла ее подруга. Якобы Алена закрутила роман с ее мужем, и позже подруга обо всем узнала.

Во время суда по избранию меры пресечения бизнесмен утверждал, что старая семья его не интересует: у него новая избранница и сын, которому всего 1,5 месяца. По данным прокуратуры Свердловской области, в настоящий момент вину Ермаков не признал.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведены очные ставки, назначены и проведены экспертизы. В частности, по результатам судебной психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого установлено, что фигурант вменяем, поскольку осознавал характер совершаемых им действий, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Николай Ермаков не признал вину Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

НАНЯЛ СООБЩНИКОВ И ПЕРЕДАЛ КИСЛОТУ

Согласно следствию, облил кислотой Алену Фоминых действительно не ее бывший муж. Ермаков нанял подельников: 27-летнюю Ксению Владимирову и 35-летнего Эдуарда Середюка. Троица тщательно спланировала план действий.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в период с декабря по январь, Ермаков нанял в качестве «киллера» свою знакомую Ксению Владимирову. В качестве награды предложил свою японскую иномарку и деньги, переведя аванс пять тысяч рублей.

Ксения Владимирова, соучастница Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ермаков рассказал сообщнице сведения о частной жизни бывшей жены, передал Ксении ключ от подземного паркинга и орудие убийства – кислоту. Владимирова же передала всю информацию своему сожителю Эдуарду Середюку. Именно он и напал на Алену, считает следствие.

В районе 6:30 часов 12 января Середюк проник в паркинг, через час напал на Алену, плеснув химическое оружие ей в лицо. Потерпевшая успела закрыть лицо руками, поэтому довести свой умысел до конца, а именно убийство, троица не смогла.

- Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, по найму). Уголовное дело в отношении организатора преступления направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении соучастников материалы уголовных дел выделены в отдельные производства. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Владимирова признана невменяемой. Ранее оба сообщника уже имели проблемы с законом, их судили по статьям за наркотики.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru