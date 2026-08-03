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Происшествия3 августа 2026 8:23

Обещал иномарку за убийство: бывший муж екатеринбурженки, облитой кислотой, предстанет перед судом

В Екатеринбурге предстанет перед судом бывший муж облитой кислотой женщины
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Николая Ермакова будут судить за покушение на убийство бывшей жены

Николая Ермакова будут судить за покушение на убийство бывшей жены

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге перед судом предстанет 45-летний директор медиапроекта Николай Ермаков. Его обвиняют в организации резонансного преступления, которое случилось 12 января. Напомним, ранним утром на 36-летнюю Алену Фоминых напали на глазах у дочек. Женщину изувечил кислотой незнакомый ей мужчина, после чего сбежал с места происшествия.

Все случилось в паркинге в жилом комплексе на улице Владимира Белоглазова, где Алена проживает вместе с дочками. В то утро она планировала развести детей в школу и детский сад.

Как рассказывала ранее многодетная мама, ее внимание привлек странный мужчина, одетый во все черное. Лицо он скрыл, а в руке держал пивную бутылку. В какой-то момент незнакомец подбежал к Алене и выплеснул содержимое на нее. Девочек она успела от себя оттолкнуть.

В бутылке оказалась серная кислота. Едкое вещество моментально разъело зимнюю одежду и начало жечь кожу. Случайные очевидцы помогли Алена вызвать скорую помощь и полицию. Длительное время пострадавшая находилась в больнице после жутких ожогов: кислота задела спину, шею, голову, плечи и руки. Сейчас Алена продолжает

На кадрах мужчина проблася в подземный паркинг ЖК, где проживает потерпевшая. Фото: СКР

На кадрах мужчина проблася в подземный паркинг ЖК, где проживает потерпевшая. Фото: СКР

В тот же день женщина сразу же заявила, что спланировал покушение ее бывший муж. Вскоре Ермакова суд отправил в СИЗО, где он находится и сейчас.

УШЛА ПОСЛЕ ПОБОЕВ

По рассказам Алены, в браке с Николаем Ермаковым она была 17 лет, за эти годы родились четверо детей. Однако около года назад в семье случился разлад. Ермаков постоянно ревновал супругу и поднимал на нее руку, рассказывала Алена Фоминых.

Проблемы начались после того, как ее бывший муж угодил в аварию. Когда Ермаков прошел лечение, рассказывала Алена Фоминых, то он начал вести себя неадекватно. Долгое время многодетная мама пыталась сохранить брак, но это не помогло.

- В феврале прошлого года он меня избил, снял это на видео и отправил друзьям: он считал, что я ему изменяю. Я собрала вещи и ушла. Три дочки переехали со мной, старший сын остался, он уже взрослый, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Алена.

Кислота сожгла кожу на плечах, лице, руках, шее и спине

Кислота сожгла кожу на плечах, лице, руках, шее и спине

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако, смириться с решением бывшей Николай не захотел, вспоминала она. Начались слежка и угрозы, что кто-нибудь ее изуродует. И ранее попытки уже были. В интервью «КП-Екатеринбург» Алена вспоминала, что ранее другой незнакомец бежал за ней с бутылкой в руке. Тогда женщина успела спрятаться в своей машине.

ОТРИЦАЕТ СВОЮ ВИНУ

Перед тем как Николаю Ермакову предъявили обвинение, он успел рассказать свою версию событий. Как рассказывал директор медиапроекта, бывшую жену он любил и давно смирился с расставанием.

По его словам, в момент нападения на Алену, он отвозил старшего сына в школу, поэтому навредить экс-супруге не мог. Ермаков предполагал, что изувечить женщину могла ее подруга. Якобы Алена закрутила роман с ее мужем, и позже подруга обо всем узнала.

Во время суда по избранию меры пресечения бизнесмен утверждал, что старая семья его не интересует: у него новая избранница и сын, которому всего 1,5 месяца. По данным прокуратуры Свердловской области, в настоящий момент вину Ермаков не признал.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведены очные ставки, назначены и проведены экспертизы. В частности, по результатам судебной психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого установлено, что фигурант вменяем, поскольку осознавал характер совершаемых им действий, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Николай Ермаков не признал вину

Николай Ермаков не признал вину

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

НАНЯЛ СООБЩНИКОВ И ПЕРЕДАЛ КИСЛОТУ

Согласно следствию, облил кислотой Алену Фоминых действительно не ее бывший муж. Ермаков нанял подельников: 27-летнюю Ксению Владимирову и 35-летнего Эдуарда Середюка. Троица тщательно спланировала план действий.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в период с декабря по январь, Ермаков нанял в качестве «киллера» свою знакомую Ксению Владимирову. В качестве награды предложил свою японскую иномарку и деньги, переведя аванс пять тысяч рублей.

Ксения Владимирова, соучастница

Ксения Владимирова, соучастница

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ермаков рассказал сообщнице сведения о частной жизни бывшей жены, передал Ксении ключ от подземного паркинга и орудие убийства – кислоту. Владимирова же передала всю информацию своему сожителю Эдуарду Середюку. Именно он и напал на Алену, считает следствие.

В районе 6:30 часов 12 января Середюк проник в паркинг, через час напал на Алену, плеснув химическое оружие ей в лицо. Потерпевшая успела закрыть лицо руками, поэтому довести свой умысел до конца, а именно убийство, троица не смогла.

- Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, по найму). Уголовное дело в отношении организатора преступления направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении соучастников материалы уголовных дел выделены в отдельные производства. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Владимирова признана невменяемой. Ранее оба сообщника уже имели проблемы с законом, их судили по статьям за наркотики.

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