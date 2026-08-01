Надвигаются очень сильные ливни: что известно о погоде в Свердловской области на ближайшие дни

В ночь на 1 августа в Свердловской области выпало от 45 до 85% августовской нормы осадков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Свердловской области меняется стремительно. В субботу утром Уральский Гидрометцентр давал прогноз о том, что в воскресенье, 2 августа, дожди в регионе ослабнут. Однако позже был опубликован уточненный прогноз, согласно которому в воскресенье на Средний Урал обрушатся ливни. Рассказываем, что известно о погоде на ближайшие дни.

ВЫПАЛО ДО 85% МЕСЯЧНОЙ НОРМЫ ОСАДКОВ

Минувшей ночью в Свердловской области выпало от 45 до 85% августовской нормы осадков. Ливни начались из-за того, что на территорию региона зашел циклон.

- Ночью 1 августа дожди и грозы шли почти повсеместно, во многих районах горной зоны и востока области были сильными и очень сильными, - сообщают в Уральском Гидрометцентре. - Температура воздуха днем (в пятницу) была +24...+29 градусов, ночью 1 августа +14...+19.

По прогнозу, уже 2 августа циклон должен сдвинуться на Челябинскую область, унося осадки на Южный Урал.

- В Свердловской области дожди ослабеют, на севере их будет совсем немного, - говорят в Уральском Гидрометцентре. - В первые дни новой недели циклон вновь поднимется на северо-восток, охватывая дождями не только юг Тюменской области, но и восток Свердловской области.

Сильные дожди пройдут на Среднем Урале в воскресенье, 2 августа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ОЖИДАЕТСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ

Согласно новому прогнозу, в воскресенье, 2 августа, в Свердловской области местами будет сильный и очень сильный ливень. В отдельных районах возможны гроза и крупный град.

- Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. При грозе порывы до 15 м/с, местами шквал до 25 м/с, - сообщают в Уральском Гидрометцентре. - Температура ночью +11...+16 градусов, днем +18...+23, на востоке до +28.

В Екатеринбурге ночью также ожидается сильный дождь. Днем в воскресенье он будет умеренным. Возможна гроза. Столбики термометров покажут до +20 градусов.

В понедельник, 3 августа, ожидается местами умеренный дождь. В некоторых районах Свердловской области будет гроза.. Возможны порывы ветра скоростью до 14 метров в секунду. Столбики термометров днем могут подняться до +22...+27 градусов. В Екатеринбурге также возможны дождь и гроза. Температура воздуха днем до +23.

Во вторник, 4 августа, по области также ожидаются умеренный дождь, гроза и порывы ветра скоростью до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем будет достигать +28 градусов. В Екатеринбурге ожидается небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут до +25.

Добавим, что в региональном управлении МЧС также выпустили предупреждение о непогоде.

- Очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с ожидаются местами на территории Свердловской области 2 августа. Будьте бдительны! Телефон экстренных служб: 112, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области