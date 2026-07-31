«Только непогода остановит эти корты»: на площади 1905 года открыли площадки для игры в падел

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге на площади 1905 года в субботу, 1 августа, начнут работать корты для игры в падел. Рабочие завершают монтаж спортивной площадки. "КП-Екатеринбург" посмотрела их и узнала, как они будут работать.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
ЧТОБЫ ПОИГРАТЬ, НУЖНО ЗАБРОНИРОВАТЬ КОРТ
Падел это вид спорта, похожий на теннис. Только корт поменьше и огорожен стенами по периметру, в которые можно отправлять мяч для отскока.
- Мне кажется это самый развивающийся спорт в море, - отметил заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко. – Екатеринбург уже близок к тому, чтобы стать российской столицей падела. Мы видим, с какой интенсивностью открываются корты. Но самое главное, мы видим интерес наших граждан. И мы подумали, почему бы нам в этом году не организовать на площади 1905 года площадки для игры в падел, чтобы познакомить с этим видом спорта тех, кто о нем еще не знает.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Всего на главной площади Екатеринбурга возвели четыре корта для падела. Их стены сделаны из прозрачных материалов, благодаря чему за игрой удобно наблюдать. Чтобы не просто смотреть, но и поиграть самому, надо заранее забронировать корт. Стоимость может достигать 5 тысяч рублей.
- Два корта начинают работу в 08.00, другие два в 08.30. Работать будут до позднего вечера, - рассказал директор парка Маяковского, организовавшего проект, Павел Зубакин. – Также мы сделали два бесплатных сеанса. Помимо этого для студентов, пенсионеров и супружеских пар предусмотрены льготные сеансы за полцены. Здесь есть вся возможная инфраструктура для того, чтобы новички и профессионалы могли поиграть в столь необычной локации, насладиться даже в больше степени не игрой, а эстетикой, когда ты смотришь закончилась ли партия, не по электронным часам спортивного клуба, а по циферблату ратуши.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
МОЖНО ИГРАТЬ СО СВОЕЙ РАКЕТКОЙ
По задумке, корты для падела будут работать на площади 1905 года до поздней осени. Организаторы надеются, что погода не помешает этим планам.
- Только непогода остановит эти корты, - сказал Павел Зубакин. - Как только станет невыносимо играть в падел, мы начнем заливать здесь каток.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Для игроков предусмотрены две раздевалки со шкафчиками – женская и мужская. Играть можно со своей ракеткой, но если ее нет, рядом с кортом находится пункт проката.
Также на площади создали поле для игры в бочча. Она чем-то похожа на петанк. В этой игре тоже надо бросать шары на точность.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП