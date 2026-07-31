После избиения Михаил Б. написал заявление в полицию. Фото: предоставил герой публикации/ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском 19-летний парень избил ведущего на свадьбе. После этого сбежал с праздника, постучался в дом к незнакомому мужчине и ударил хозяина бутылкой по голове. Инцидент произошел в ночь на 27 июля. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал ведущий свадьбы Михаил Б.

«БИЛ В ЧЕЛЮСЬ И ПО ГОЛОВЕ»

Михаил работал тамадой на базе отдыха «Ровесник» 26 июля. Программу на свадьбе он вел до 23:30. После этого вызвал водителя и планировал уехать домой.

- Я пошел в одну из комнат, чтобы переодеться и забрать вещи. В комнате сидели и разговаривали 19-летний Роман Р. со своей коллегой. Я попросил их ненадолго выйти. Девушка вышла, а Роман был сильно пьян и отреагировал агрессивно. Закрыл за коллегой дверь, дал понять, что приревновал меня к ней, хотя мы с ней на мероприятии обменялись всего парой фраз, а затем резко ударил меня в челюсть. Я упал и потерял сознание. А он еще несколько раз ударил меня по голове, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Михаил.

На шум, по словам Михаила, прибежали другие гости, оттащили нападавшего, затем вызвали скорую и полицию.

- Роман в этот момент убежал. Очнувшись, я понял, что не чувствую ног, у меня кружилась голова, я с трудом мог говорить. Меня увезли в больницу. Врачи сказали, что у меня закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и головы.

Утром 27 июля к Михаилу в больницу приехали сотрудники полиции. Ведущий дал показания и написал заявление на нападавшего. 29 июля ведущий прошел медицинскую экспертизу, результаты которой, по его словам, будут готовы в течение двух недель.

По слвоам Михаила, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотряение мозга и ушшибы мягких тканей и головы. Фото: предоставил герой публикации

- Жених и невеста извинились передо мной, сказали, что готовы выступить в качестве свидетелей, если будет суд. Они также рассказали, что парень, который на меня напал, приехал на свадьбу вместе с коллегой из Краснотурьинска. 28 июля Роман позвонил мне и предложил «любую материальную компенсацию», но он также был сильно пьян, поэтому я ему не поверил. Больше он мне не звонил, где он сейчас находится, мне неизвестно, - говорит Михаил.

«ИЗБИЛ ЕЩЕ ОДНОГО»

Ведущий также узнал, что в ту ночь Роман Р. избил еще одного мужчину, с которым он не был знаком ранее. Вторым пострадавшим оказался 47-летний житель Каменска-Уральского Дмитрий Б. «КП-Екатеринбург» удалось с ним связаться. Мужчина рассказал, что около полуночи Роман постучал к нему в дом и попросил подзарядить телефон.

- Он сказал, что был с друзьями на свадьбе, и у него сел телефон. Я пустил его во двор, у нас там есть розетки. Он посидел минут 20, мы поговорили о жизни, не спорили, не ругались. Потом я сказал ему, что мне надо ложиться спать, стал его провожать, открыл ему калитку, а он ни с того ни с сего ударил меня бутылкой по голове, которую принес с собой. Я упал. Он стал пинать меня по голове, я ненадолго отключился, а когда он отошел, еле как дошел до соседей, чтобы они вызвали полицию и скорую, - рассказал мужчина.

По его словам, Романа поймали, но позднее отпустили. Самого мужчину сначала увезли в больницу в Каменск-Уральский, где он также написал заявление на нападавшего. Затем мужчину увезли в больницу в Екатеринбург.

- Мне диагностировали перелом носа, глазниц и верхней челюсти. Выгляжу и чувствую себя ужасно, но сейчас понемногу смогу ходить. 3 августа мне сделают операцию на верхней челюсти, - добавляет Дмитрий.

По его словам, нападавший не выходил с ним на связь. Дозвониться до Романа.«КП-Екатеринбург» пока не удалось. Наше издание также обратилось за комментарием в пресс-службу полиции Каменска-Уральского. Ответ ожидается.

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