Россияне смогут отправиться в путешествие по Уралу онлайн

Фото: пресс-служба ОК

Народная социальная сеть Одноклассники запускает третий сезон документального тревел-шоу «Большой Урал. Поехали». Премьера первого выпуска состоится 2 августа в официальной группе проекта в ОК –– новые серии будут выходить эксклюзивно на платформе.

В новом сезоне ведущий Алексей Новосёлов отправится в путешествие по восьми городам Урала, чтобы показать места, о которых редко пишут в путеводителях, и познакомить зрителей с людьми, которые создают историю региона. В третьем сезоне зрители побывают в Каменске-Уральском, Реже, Артёмовском, Невьянске, Краснотурьинске, Серове и Ивделе, а также впервые отправятся за Уральский хребет — в Курган.

Фото: пресс-служба ОК

Каждая из восьми серий посвящена одному городу — его малоизвестной истории, местным героям, традициям, природным достопримечательностям и уникальным местам, которые редко попадают в туристические маршруты. Для аудитории ОК проект станет возможностью по-новому взглянуть на Урал: жителям региона — вспомнить знакомые места и увидеть их с неожиданной стороны, а пользователям из других городов — ближе познакомиться с богатой историей, культурой и природой одного из самых самобытных регионов России.

Вместе со стартом нового сезона в ОК пройдет «Месяц Большого Урала». В официальной группе проекта пользователей ждут эксклюзивные материалы со съемок, рассказы о малоизвестных достопримечательностях, интересные факты о регионе, розыгрыши подарков и премьеры новых серий.

Первые два сезона «Большого Урала» собрали более 16 миллионов просмотров и тысячи реакций пользователей ОК, подтвердив высокий интерес аудитории к путешествиям по России и историям о малых городах.