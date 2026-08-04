Для марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге перекроют часть центральных улиц

Главные забеги марафона пройдут в воскресенье 9 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье в Екатеринбурге пройдет легкоатлетический марафон «Европа - Азия». Его маршрут по традиции проходит по историческому центру города. Участники пробегут рядом с Ельцин-Центром, Оперным театром, Храмом-на-Крови. Доступно на выбор шесть видов дистанции. От 3 километров для начинающих бегунов до 42,2 километров для опытных участников. В связи с этим на время эстафеты будет перекрыто движение транспорта по нескольким центральным улицам города.

- Движение для автомобилей запретят с 06:00 до 13:00 9 августа по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта; по улице 8 Марта, от Бориса Ельцина до Малышева; по четной стороне проспекта Ленина, от Московской до Вайнера; по проспекту Ленина, от Вайнера до Карла Либкнехта; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской; по улице Царской, от Толмачева до Николая Никонова; по улице Первомайской, от Царской до Горького, - сообщают в администрации Екатеринбурга.

Самая длинная дистанция забега составляет 42,2 километра Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также движение для машин будет закрыто на улице Бориса Ельцина от дома №2 до улицы 8 Марта с 20.00 в пятницу 7 августа до 20.00 воскресенья 9 августа.

А в субботу, 8 августа, нельзя будет проехать по улице Бориса Ельцина от дома №3/2 до улицы 8 Марта и по улице 8 Марта от Бориса Ельцина до проспекта Ленина с 13.00 до 16.30.

Еще будет закрыто движение с 12.00 8 августа до 13.00 9 августа на улице Горького (от Первомайской до Дзержинского), на улице Пролетарской (от Первомайской до Дзержинского) и на улице Дзержинского (от Горького до Царской).

Парковаться на этих участках при проведении и подготовке марафона будет запрещено. А в день марафона здесь также нельзя будет ездить на электросамокатах.