В Екатеринбурге открыли одну из самых высоких православных скульптур в России

Фото: пресс-служба РМК

В День города Екатеринбурга, 1 августа 2026 года, в спортивном квартале «Архангел Михаил» состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Монумент стал подарком столице Урала от Русской медной компании (РМК).

Высота композиции достигает 16 метров, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома, и входит в число самых высоких православных памятников России. Для сравнения, статуя князя Владимира на Боровицкой площади в Москве имеет высоту 17,5 метра.

Фото: пресс-служба РМК

СОТНИ УРАЛЬЦЕВ ПРИШЛИ НА ОТКРЫТИЕ

На церемонию открытия, несмотря на дождливую погоду, пришли несколько тысяч человек. Среди них жители и гости Екатеринбурга, спортсмены клуба «Архангел Михаил» и юные воспитанники спортивных секций.

Также на церемонии присутствовали первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев, полномочный представитель Президента РФ в ФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.

Церемония началась с выступления объединенного хора детских коллективов. Освятил монумент митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В своем слове владыка подчеркнул особый статус скульптурной композиции.

Фото: пресс-служба РМК

- Город Екатеринбург часто называют самым динамично развивающимся, самым добрым, городом самых сильных людей. Мы освящаем не просто монумент. Это икона! И это самая большая икона Архангела Михаила и Небесных сил, которую я видел. Вместе с этой композицией в наш город пришла большая сила добра! Я хочу пожелать, чтобы сила добра всех Архангелов защищала и оберегала наш город, - произнес речь митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

СКУЛЬПТОР ДОБИЛСЯ ЭФФЕКТА ПОЛЕТА

Как сказано в Священном Писании, Архистратиг Михаил является предводителем небесного воинства. В православии он символизирует высшую силу, сокрушающую всякое зло. Само слово «Собор» в названии используется не в значении «храм», а в значении «собрание»: вместе с Архангелом Михаилом в ансамбль вошли образы архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Композиция выстроена по вертикали. Семь архангелов словно парят над позолоченной сферой. Этот шар диаметром около двух метров и весом более двух тонн, символизирует мироздание. Венчает монумент фигура Архистратига Михаила с поднятым вверх мечом, как символ божественной силы, защиты веры и готовности к духовной борьбе против зла. Высота бронзовой фигуры Михаила составляет более трех метров, а вместе с мечом более четырех метров. Весит скульптура примерно две тонны, еще 50 килограммов приходится на меч.

Фото: пресс-служба РМК

Автором скульптуры стал Алексей Щитов, член Союза художников России. Его работы в жанре монументальной скульптуры можно встретить во многих уголках России, в том числе в Екатеринбурге. Например, в 2024 году у Главного управления МЧС России по Свердловской области была установлена его скульптурная композиция, посвящённая 375-летию пожарной охраны России. Всего Алексей Щитов создал более 30 памятников по всей стране. Его работы установлены в Нижнем Новгороде, Москве, Татарстане, Чувашии и ДНР.

Работая над «Собором Архистратига Михаила», Алексей Щитов достиг невозможного. Благодаря сложным техническим решениям художник достиг эффекта парения.

- Чтобы создать ощущение полета, требуются сложные инженерные решения. За спинами ангелов изготовлена декоративная драпировка, через которую проходит основной металлический каркас. Он соединяет все фигуры вместе и создает жесткость конструкции. За счёт этого невидимого каркаса создаётся эффект, будто архангелы парят в воздухе. Перевозить такие фигуры тоже непросто: нам пришлось использовать низкий трал — специализированный грузовой полуприцеп с открытой платформой без бортов, имеющий заниженную погрузочную высоту для прохождения под мостами, - рассказывает Алексей Щитов.

Под шаром установлены панели из бронированного стекла, на которые нанесена молитва архангелу Михаилу. Текст был специально подготовлен сестрами Ново-Тихвинского монастыря и составлен из традиционных церковных текстов.

ВТОРОЙ ПАМЯТНИК АРХИСТРАТИГУ НА УРАЛЕ

Монумент в Екатеринбурге стал вторым подобным проектом. Первый памятник, посвященный Архистратигу Михаилу, где присутствуют фигуры всех архангелов, был открыт Русской медной компанией в Челябинске. До этого подобных композиций никто не создавал, хотя скульптур самого Архангела Михаила существует множество по всему миру.

Фото: пресс-служба РМК

Челябинский монумент высотой почти 17 метров, также созданный Алексеем Щитовым, установлен на площади Архангела Михаила у кафедрального собора Рождества Христова.

Скульптурная композиция в Екатеринбурге установлена в спортивном квартале «Архангел Михаил» на пересечении улиц Светлореченской и Архангела Михаила. Этот монумент стал одним из самых высоких православных памятников в России.

После торжественного открытия памятника все гости и спортсмены парадом направились вдоль всей улицы Архангела Михаила к главной сцене фестиваля «Энергия РМК», положив начало масштабному городскому празднику.