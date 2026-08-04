В Екатеринбурге открыли одну из самых высоких православных скульптур в России

В День города Екатеринбурга, 1 августа 2026 года, в спортивном квартале «Архангел Михаил» состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Монумент стал подарком столице Урала от Русской медной компании (РМК).
Высота композиции достигает 16 метров, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома, и входит в число самых высоких православных памятников России. Для сравнения, статуя князя Владимира на Боровицкой площади в Москве имеет высоту 17,5 метра.
СОТНИ УРАЛЬЦЕВ ПРИШЛИ НА ОТКРЫТИЕ
На церемонию открытия, несмотря на дождливую погоду, пришли несколько тысяч человек. Среди них жители и гости Екатеринбурга, спортсмены клуба «Архангел Михаил» и юные воспитанники спортивных секций.
Также на церемонии присутствовали первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев, полномочный представитель Президента РФ в ФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.
Церемония началась с выступления объединенного хора детских коллективов. Освятил монумент митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В своем слове владыка подчеркнул особый статус скульптурной композиции.
- Город Екатеринбург часто называют самым динамично развивающимся, самым добрым, городом самых сильных людей. Мы освящаем не просто монумент. Это икона! И это самая большая икона Архангела Михаила и Небесных сил, которую я видел. Вместе с этой композицией в наш город пришла большая сила добра! Я хочу пожелать, чтобы сила добра всех Архангелов защищала и оберегала наш город, - произнес речь митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
СКУЛЬПТОР ДОБИЛСЯ ЭФФЕКТА ПОЛЕТА
Как сказано в Священном Писании, Архистратиг Михаил является предводителем небесного воинства. В православии он символизирует высшую силу, сокрушающую всякое зло. Само слово «Собор» в названии используется не в значении «храм», а в значении «собрание»: вместе с Архангелом Михаилом в ансамбль вошли образы архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
Композиция выстроена по вертикали. Семь архангелов словно парят над позолоченной сферой. Этот шар диаметром около двух метров и весом более двух тонн, символизирует мироздание. Венчает монумент фигура Архистратига Михаила с поднятым вверх мечом, как символ божественной силы, защиты веры и готовности к духовной борьбе против зла. Высота бронзовой фигуры Михаила составляет более трех метров, а вместе с мечом более четырех метров. Весит скульптура примерно две тонны, еще 50 килограммов приходится на меч.
Автором скульптуры стал Алексей Щитов, член Союза художников России. Его работы в жанре монументальной скульптуры можно встретить во многих уголках России, в том числе в Екатеринбурге. Например, в 2024 году у Главного управления МЧС России по Свердловской области была установлена его скульптурная композиция, посвящённая 375-летию пожарной охраны России. Всего Алексей Щитов создал более 30 памятников по всей стране. Его работы установлены в Нижнем Новгороде, Москве, Татарстане, Чувашии и ДНР.
Работая над «Собором Архистратига Михаила», Алексей Щитов достиг невозможного. Благодаря сложным техническим решениям художник достиг эффекта парения.
- Чтобы создать ощущение полета, требуются сложные инженерные решения. За спинами ангелов изготовлена декоративная драпировка, через которую проходит основной металлический каркас. Он соединяет все фигуры вместе и создает жесткость конструкции. За счёт этого невидимого каркаса создаётся эффект, будто архангелы парят в воздухе. Перевозить такие фигуры тоже непросто: нам пришлось использовать низкий трал — специализированный грузовой полуприцеп с открытой платформой без бортов, имеющий заниженную погрузочную высоту для прохождения под мостами, - рассказывает Алексей Щитов.
Под шаром установлены панели из бронированного стекла, на которые нанесена молитва архангелу Михаилу. Текст был специально подготовлен сестрами Ново-Тихвинского монастыря и составлен из традиционных церковных текстов.
ВТОРОЙ ПАМЯТНИК АРХИСТРАТИГУ НА УРАЛЕ
Монумент в Екатеринбурге стал вторым подобным проектом. Первый памятник, посвященный Архистратигу Михаилу, где присутствуют фигуры всех архангелов, был открыт Русской медной компанией в Челябинске. До этого подобных композиций никто не создавал, хотя скульптур самого Архангела Михаила существует множество по всему миру.
Челябинский монумент высотой почти 17 метров, также созданный Алексеем Щитовым, установлен на площади Архангела Михаила у кафедрального собора Рождества Христова.
Скульптурная композиция в Екатеринбурге установлена в спортивном квартале «Архангел Михаил» на пересечении улиц Светлореченской и Архангела Михаила. Этот монумент стал одним из самых высоких православных памятников в России.
После торжественного открытия памятника все гости и спортсмены парадом направились вдоль всей улицы Архангела Михаила к главной сцене фестиваля «Энергия РМК», положив начало масштабному городскому празднику.