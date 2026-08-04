За два дня фестиваль собрал 85 тысяч гостей. Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге отгремел двухдневный фестиваль «Энергия РМК. Лето». 1 и 2 августа в квартале «Архангел Михаил» екатеринбуржцев и гостей уральской столицы ждали турниры по единоборствам, баскетболу 3×3 и мини-футболу, зрелищные выступления флайбордистов и цирковых артистов, а также концерты звезд. Мероприятия стали частью праздничной программы Дня города. Несмотря на проливной дождь, в этом году фестиваль, организованный Русской медной компанией, посетили 85 000 человек. Рассказываем, как прошло событие.

ПАРАД СПОРТСМЕНОВ И ЗРЕЛИЩНЫЕ ТУРНИРЫ

Фестиваль начался с торжественной церемонии открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Монумент создал известный скульптор и член Союза художников России Алексей Щитов.

Фестиваль начался с открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Фото: пресс-служба РМК

Следом на площадке состоялся парад спортсменов. В нем поучаствовали около 2 000 человек. Парад возглавили: президент Академии спорта РМК, капитан команды «Архангел Михаил», топовый боец ММА Иван Штырков и боец клуба «Архангел Михаил», чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян. В параде также принятии участие спортсмены в таких направлениях, как бокс, дзюдоисты, тхэквондо, тайский бокс и кикбоксинг, джиу-джитсу, ММА, карате косики, пилатес, падел, баскетбол, «РМК Экстрим».

Во время официальной церемонии открытия фестиваля полпред Президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил жителей и гостей Екатеринбурга с 303-летием столицы Урала.

- Самое ценное, что есть у нашего государства, у России, и у Екатеринбурга, – это жители, граждане нашей страны. Уральцам не страшны ни плохая погода, ни дождь, они всегда вместе со своим городом! Спасибо, что сегодня вы здесь. Здоровья, счастья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой! С праздником! - обратился Артем Жога к уральцам.

Состоялся международный турнир по баскетболу 3×3. Фото: пресс-служба РМК

На фестивале прошло множество зрелищных профессиональных спортивных матчей и соревнований. Состоялись любительский и международный турнир по баскетболу 3×3, в котором встретились шесть ведущих российских команд, а также команды из Сербии, Хорватии, Китая и Доминиканской Республики.

- Я счастлив оказаться в России на таком турнире. Российские команды очень сильные, с ними интересно играть. К тому же я никогда не видел ничего похожего на спортивный квартал, в котором мы играем! Удивительно, что здесь так любят спорт и так активно его развивают, - поделился игрок Алекса Ануфриев из Сербии.

На площадке по мини-футболу прошел профессиональный турнир, а также медиатурнир. А в зоне Академии спорта РМК состоялись соревнования по кикбоксингу и турниры по единоборствам.

Соревнования по дрифту особенно впечатлили зрителей. Фото: пресс-служба РМК

Зрители также увидели шоу флайбордистов и соревнования по дрифту, к отором 32 сильнейших пилота из России и стран СНГ сошлись в парных автодуэлях.

Первый день фестиваля завершился большим концертом. Первым на сцену вышел исполнитель Vonamour, прославившийся ремиксами известных треков «Кукла» («Дискотеки Аварии»), «Слезы» (Zivert) и «Широка река» (Надежды Кадышевой). Следом для зрителей выступил канадский певец K-Maro, ставший популярным еще в 2000-х благодаря хитам Let's Go и Femme Like U.

Несмотря на дождь, концерт посетили тысячи зрителей. Фото: пресс-служба РМК

Приятным сюрпризом для гостей фестиваля также стало появление на сцене рэпера Тимати, который не выступал в Екатеринбурге целых восемь лет. Завершил концерт уральский певец Niletto. Зрители были в восторге от хедлайнеров, поддерживали их аплодисментами, танцевали и подпевали строчкам из любимых песен.

Одним из главных хедлайнеров фестиваля стал Niletto. Фото: пресс-служба РМК

ВЫСТАВКА ГОНОЧНЫХ АВТО И МАСТЕР-КЛАСС ОТ «ТИТАНОВ»

Второй день фестиваля был не менее насыщенным. Особое внимание гостей привлекла тренировка от спортивных блогеров и участников шоу «Титаны».

Мастер спорта международного класса по стритлифтингу Фаррух Худайбергенов (Мирный воин), кроссфитер Александр Гура, топовый тренер по ОФП и биомеханике движения Дмитрий Соломатин, а также блогер Григокон собрали на главной сцене более 80 человек и показали, как заниматься спортом эффективно и с пользой. Участники мастер-класса выполняли тяжелые упражнения на ноги и успели пообщаться с кумирами.

Звезды «Титанов» провели мастер-класс для любителей спорта. Фото: пресс-служба РМК

Также на фестивале 12-летний воспитанник Академии единоборств РМК установил рекорд России по силовому экстриму. Степан Пелевин поставил рекорд по толчку гири, выполнив за 30 минут 230 толчков общим весом 4 600 кг.

В течение двух дней фестиваля одной из самых популярных локаций для гостей стала площадка уникальных спортивных автомобилей, на которой было представлено более 60 мотоциклов, багги, джипов и грузовиков, участвовавших в знаменитых гонках «Дакар», «Шелковый путь» и других.

Одной из любимых локаций гостей стала выставка гоночных авто. Фото: пресс-служба РМК

На площадке «РМК Экстрим» прошли соревнования по езде на самокатах, велосипедах и скейтах для детей. Для юных спортсменов провели мастер-класс самокат-райдеры Илья Кузьминов и Богдан Озерной, а также топ-райдер и тренер китайской сборной по BMX (велосипедный мотокросс) Джамиль Ахметзянов.

- Масштаб фестиваля поражает. Открылся огромный скейт-парк. Он станет площадкой для ребят, которые поедут на мировые соревнования. Это новый уровень для России. Мы провели мастер-класс для детей и поражены их уровнем катания, - поделился чемпион России по самокату Илья Кузьминов.

Гости фестиваля были в восторге от мероприятий. Фото: пресс-служба РМК

Второй год подряд на «Энергии РМК» работает детская мотошкола знаменитого гонщика Сергея Карякина. За два дня участники его команды прокатили на квадроциклах несколько тысяч детей.

- Мы с сыном Максимом пришли с самого утра, чтобы посмотреть огромные машины ралли «Дакар». Сын также прокатился на квадроциклах, полазил в веревочном парке, посмотрел на дрифт. Для ребенка это, конечно, полный восторг! Мы были в прошлом году, и в этом году с нетерпением ждали фестиваль. Очень классный праздник! - поделилась впечатлениями гостья фестиваля Татьяна.

Отметим, выставка гоночных авто будет открыта для жителей и гостей Екатеринбурга до 10 августа.

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