Михаил пропал 17 июля, а его машину нашли лишь 1 августа Фото: читатель «КП».

В середине июля в Свердловской области пропал 38-летний Михаил Ошкин. 17 июля мужчина сел за руль своего Ford Focus и отправился из Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга. Спустя две недели, 1 августа, его гражданская жена обнаружила Михаила мертвым в автомобиле. Как выяснилось, все это время иномарка стояла во дворе дома на улице Хрустальной.

- Соседи вызывали полицию, поскольку никто раньше не видел этот автомобиль здесь. Так никто и не приехал, хотя полк ППС находится в двух минутах от нашего двора, — рассказал «КП-Екатеринбург» местный житель.

Теперь родные Михаила обвиняют полицию в бездействии, которая отказалась принимать заявление на его поиск.

Машина простояла на улице Хрустальной две недели Фото: читатель «КП».

ПОЛИЦИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Напомним, Михаил жил с супругой Алиной и сыном. Мужчина занимался ремонтом квартир. 17 июля он работал в Каменске-Уральском, однако днем перестал выходить на связь. 20 и 21 июля Алина пыталась обратиться в отдел полиции № 23, но заявление у нее не приняли.

- Раньше у Миши были проблемы с зависимостью и с законом, он уже уходил из дома. Видимо, поэтому в полиции не захотели принимать заявление. Мол, раз он уже пропадал, то снова сам найдется. В отделе лишь посмотрели камеры и сказали, что Миша уехал в сторону Екатеринбурга. На этом поиск закончился, - рассказывала «КП-Екатеринбург» бывшая жена Михаила Наталья.

Спустя несколько дней в отдел полиции пришел отец Михаила. Пенсионер также просил начать поиски сына, однако ему ответили, что тот якобы вышел на связь и вскоре вернется домой. Этого так и не произошло. Заявление о пропаже приняли только поздно вечером 31 июля.

МАШИНА СТОЯЛА СО СПУЩЕННЫМ КОЛЕСОМ

1 августа родные решили искать Михаила самостоятельно. Почему к активным поискам они приступили лишь спустя почти две недели после его исчезновения - остается загадкой. Супруга Алина взяла с собой подругу Алену. В полиции им сообщили улицу, где камеры в последний раз зафиксировали автомобиль Михаила – это было в районе Синих Камней в Екатеринбурге.

Девушки осматривали гаражи, промзону и кусты. Спустя три часа поисков они заметили Ford Focus, припаркованный на обочине улицы Хрустальной. Из салона доносился трупный запах.

Родные уральца, найденного мертвым в машине, винят в бездействии полицию

- Машина была закрыта, колесо переднее правое спущено, заднее правое стекло приоткрыто. Михаил лежал на заднем сидении. Телефона у него с собой не было, его до сих пор не нашли, - пояснила «КП-Екатеринбург» Алена.

Близкие считают, что смерть Михаила могла быть криминальной.

- Нам кажется, что Мишу могли убить из-за долгов. Незадолго до исчезновения у него набралось на 3 миллиона. Я просто не понимаю, почему полиция отказывалась его поисков? Да, у него были проблемы с законом, но это не значит, что его не надо искать! - говорила Наталья.

С Михаилом простятся в среду, 5 августа. По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в дежурной части ОП №23 назначена служебная проверка. Отметим, что в СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело, однако, по какой именно статье, - не уточнили. Расследование находится под контролем главы СКР Александра Бастрыкина.

Также мы обратились за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу насчет вызовов полиции на улице Хрустальной. Ответ будет добавлен, как только поступит.

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