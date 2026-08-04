В Екатеринбурге доставщик пиццы изнасиловал в автомобиле 15-летнюю студентку

Вячеслав не признал свою вину Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Студента екатеринбургского строительного техникума Вячеслава Б. обвинили в изнасиловании 15-летней девушки Анны (имя изменено – прим.ред). Как стало известно «КП-Екатеринбург», несовершеннолетняя несколько месяцев встречалась с юношей, который подрабатывал доставщиком пиццы.

Пара познакомилась во «ВКонтакте» в середине сентября 2024 года. Вячеслав, которому на тот момент было 19 лет, стал возить девушку на тренировки и брал с собой на развоз заказов. В своих показаниях Анна (имеются в распоряжении «КП» – Прим.ред) утверждает, что с самого начала сказала Вячеславу о своем возрасте. При этом на странице в соцсети у девушки было указано, что она 2000 года рождения.

20 ноября 2024 года девушка поссорилась с родителями и сообщила об этом Вячеславу. Вечером он приехал на улицу Хохрякова на служебном Daewoo Matiz.

После смены Вячеслав купил в супермаркете пиво. В показаниях девушка утверждает, что в тот вечер выпила порядка трех литров.

– «Она захотела спать и сказала ему об этом. Он отодвинул кресло и сиденье, чтобы она легла спать. Он укрыл ее курткой. Куда именно они ехали, она не знает, так как не следила за дорогой. Она проснулась от того, что он стал к ней приставать. В ночь на 21 ноября произошел половой акт в лесу возле какой-то трассы. Проснулась она возле его дома уже в другой машине – «пятнадцатой» (принадлежит Вячеславу). В итоге она поехала к маме на работу. Потом поехала домой, сходила в душ. И уехала жить к бабушке, так как с родителями была в ссоре», – говорится в обвинительном заключении.

Анна утверждает, что Вячеслав начал ее шантажировать интимными фотографиями, которые сделал в автомобиле. Молодой человек требовал, чтобы они начали жить во второй квартире его семьи на Широкой Речке. По словам Анны, она заплатила 10 тысяч рублей. Позже эти деньги юноша переслал своей матери - в счет аренды квартиры, в которой собирался жить с Анной.

Об изнасиловании девушка сообщила своей матери лишь спустя месяц, когда у нее случилась задержка. В конце декабря курьера задержали.

Изначально Вячеславу предъявили обвинение по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Однако позже уголовное дело переквалифицировали по более тяжкому составу – части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

Следствие пришло к выводу, что Вячеслав надругался над девушкой, когда припарковался у входа в Шарташский лесопарк.

– «Применяя насилие, навалился на [Анну] своим телом, взял правой рукой запястья обеих рук последней, поднял их к верху, завел за голову и стал удерживать в таком положении», – заключили в СК.

Во время следствия Вячеслава лишили водительских прав за пьяную езду Фото: читатель «КП».

В беседе с «КП-Екатеринбург» мать студента заявила, что не верит словам девушки. Она рассказала, что пара даже вместе жила. А вероятный мотив для оговора мог появиться после того, как Вячеслав выгнал Анну из квартиры за курение.

– Я считаю, что все дело было сфабриковано. Эта девочка даже не помнила, в какой именно день ее якобы изнасиловали. Единственное, что проделало следствие – это пришло к начальнику моего сына и по геолокации следователи выяснили, где он останавливался. Подобрали более «выгодное» место и подогнали дату дня происшествия, – рассказала «КП-Екатеринбург» мать обвиняемого Ольга.

Следствие и суды растянулись на полтора года. В июне 2026 года Свердловский областной суд поставил точку – наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Свою вину Вячеслав не признал и утверждал, что у него не было интимной близости с потерпевшей. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать итоги расследования уголовного дела.

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