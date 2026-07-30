Платную эвакуацию электросамокатов на спецстоянки могут ввести в Екатеринбурге

Эксперты со всей страны обсудили в Екатеринбурге, как развивать городскую инфраструктуру для электросамокатов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге прошел всероссийский семинар по развитию инфраструктуры средств индивидуальной мобильности, то есть электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сигвеев... Его организовало Министерство транспорта России.

- Участниками мероприятия очно и онлайн стали 116 представителей федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества, муниципалитетов и операторов кикшеринга, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

В ходе семинара участники затронули тему масштабных изменений в федеральное законодательство, которые готовит Министерство транспорта России. Так, в будущем возможно за пользователями СИМ закрепят статус водителей. Но специальных водительских удостоверений при этом вводить не планируется.

Представители администрации Екатеринбурга в ходе семинара рассказали о том, какие меры в будущем могут быть введены для работы арендных средств индивидуальной мобильности.

- Предлагается внести изменения в городские Правила благоустройства, где установят запрет парковать СИМ у школ, больниц, на узких тротуарах, газонах, остановках, арках и придомовых территориях, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. - Также прорабатывается вопрос об организации платной эвакуации СИМ у нарушителей на спецстоянки.

Кикшеринговым компаниям, нарушающим требования, могут сократить количество электросамокатов для размещения в городе или ограничить доступ к городским парковкам.