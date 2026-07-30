В Нижнем Тагиле начался первый всероссийский шахматный турнир для ветеранов СВО

Ранее участники шахматного турнира прошли через региональные и муниципальные этапы Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В четверг, 30 июля, в Нижнем Тагиле начался финал первого всероссийского шахматного турнира «Шахматы для СВОих». Он проводится среди ветеранов специальной военной операции.

- Более ста ветеранов СВО из всех регионов РФ будут бороться за победу, - написал в своих соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. - А тагильчане смогут увидеть сеанс одновременной игры с сенатором Совета Федерации, многократным чемпионом мира Сергеем Карякиным.

Финал турнира проходит в ДК им. И.А. Окунева. В нем принимают участие более 100 ветеранов СВО из 89 регионов страны.

- Среди них ветераны, награжденные Орденами Мужества, медалями «За отвагу», другими государственными и ведомственными наградами, ветераны с инвалидностью, - сообщают в администрации Нижнего Тагила.

Ранее все участники шахматного турнира прошли через региональные и муниципальные этапы, которые состоялись в рамках всероссийской акции «Ход Победы».

- Во время Великой Отечественной войны многие известные гроссмейстеры приезжали в госпитали, проводили сеансы и поддерживали раненых бойцов. Сегодня эта традиция получает новое продолжение, - сказал чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. - Наша задача - через шахматы создавать для ветеранов и членов их семей возможности для общения, интеллектуальной активности, участия в турнирах и возвращения к полноценной мирной жизни.

В рамках турнира пройдут не только игровые туры и сеанс одновременной игры с Сергеем Карякиным, но и конференция о роли шахмат в социальной адаптации ветеранов.

Добавим также, что Нижний Тагил не случайно был выбран местом для проведения финала турнира. Эта инициатива исходила от ветеранского сообщества.

- У города сильная промышленная, патриотическая и общественная база, которая полностью соответствует духу проекта и статусу федерального турнира, - отметили в администрации Нижнего Тагила.