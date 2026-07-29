В Североуральске скончался многодетный отец, весивший более 230 килограммов

Мужчина был трижды женат. Фото: скриншот видео телеканала НТВ программа «За гранью»

Житель Североуральска и многодетный отец Андрей Куражов скончался. Мужчине было 45 лет. Он был трижды женат, также у него остались шесть детей.

Мужчина в 2024 году становился героем передачи «За гранью» на телеканале НТВ. Тогда мужчина рассказывал, что свой вес не знает. В эфире взвешивание показало, что он доходит до 238 килограммов. Рост уральца 186 сантиметров.

- Все были полные в семье. Это началось три года назад. Из-за ноги, которая опухла, стало тяжело двигаться. Пытался бороться, наладить питание. Мне тогда ставили лимфостаз и рожистую инфекцию, - рассказывал ранее свердловчанин, участвовавший в съемках.

Мужчине было 45 лет. Фото: скриншот видео телеканала НТВ программа «За гранью»

Приглашенные эксперты в студии отмечали, что это критическая стадия ожирения, которая несовместима с жизнью.

Андрей Куражов рассказывал, что в последние годы он перестал работать. Поэтому на заработки отправилась его сожительница. Она трудилась на вахтах поваром. Сам же Андрей признавался, что для него невозможность зарабатывать это настоящая «боль души».

В соцсетях близкие мужчины написали, что прощание с Андреем Куражовым состоялось 29 июля.