Двое мальчиков погибли под лавиной, катаясь на «ватрушках»: силовики хотели наказать мать, но суд оправдал ее

Дети отправились кататься на тюбинге, но попали под лавину и задохнулись. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жительницу Екатеринбурга Наталью К. оправдали по уголовному делу о гибели ее 9-летнего сына и его друга под лавиной. Трагедия произошла 15 февраля в селе Сылва. Мальчики приехали к бабушкам на выходные и отправились кататься на «ватрушках». Из-за аномальных снегопадов на горе Соколинка произошел обвал и дети задохнулись. Когда детей откопали – они уже не дышали.

В апреле стало известно, что обвинение по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, обвинение не представило достаточных доказательств вины Натальи.

Примечательно, что семьи погибших детей встали на защиту женщины и требовали прекратить уголовное дело. В итоге суд не усмотрел состава преступления в действиях екатеринбурженки, потерявшей ребенка.

– В рамках процесса были допрошены 24 свидетеля. Все они единогласно указывали на отсутствие вины обвиняемой, связывая гибель детей с экстремальными погодными условиями. По словам очевидцев, причиной схода снега стал опасный природный фактор: рекордное количество осадков за зиму в сочетании с внезапной оттепелью, – отметили в инстанции.

Приговор не вступил в законную силу. Вероятно, прокуратура обжалует решение Шалинского суда.

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