В производственных корпусах комплекса высокоскоростных поездов смонтирована система вентиляции

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

В двух корпусах комплекса по производству высокоскоростных поездов, строящегося на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, завершены работы по монтажу системы вентиляции. Общая площадь поверхности установленных воздуховодов и других элементов составила 32 тысячи квадратных метров. Генеральным подрядчиком проекта является компания «Синара-Девелопмент».

Корпуса для проведения пусконаладки электропоездов и формирования компонентов кузова - крупнейшие объекты возводимого комплекса. Система вентиляции в них представляет собой сложную инженерную сеть, спроектированную с учетом жестких требований к чистоте воздуха и температурному режиму. Настройка и тестирование системы пройдет в несколько этапов.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Параллельно на объектах монтируются электрические и слаботочные сети, выполняются внутренние отделочные работы, ведется заливка чистовых полов. В корпусе пусконаладки также укладываются железнодорожные пути, проводится благоустройство прилегающей территории.

В состав комплекса помимо производственных корпусов входят конструкторский и испытательный центры, административное здание. Общая площадь новых объектов составляет 67 тысяч квадратных метров.

На площадке шестиэтажного конструкторского центра завершается кладка стен и перегородок, монтируется система вентиляции, ведутся отделочные работы, устройство наружных инженерных сетей. Отдельное внимание уделено устройству витражных конструкций общей площадью более 3 тысяч квадратных метров, поскольку здание спроектировано с максимальным остеклением.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

В административном корпусе монтируются системы инженерных коммуникаций, электрические и слаботочные сети, ведется отделка помещений и устройство вентилируемого фасада, который обеспечивает защиту несущих стен от влаги, улучшает теплоизоляцию здания и формирует его современный архитектурный облик.

«Для нас в этом проекте есть два незыблемых приоритета: качество и сроки. Мы понимаем, что высокоскоростные поезда требуют идеальной среды для сборки и испытаний, поэтому исключаем любые компромиссы в инженерных решениях. Строгое соблюдение графика обеспечивается за счет параллельной работы на всех участках: пока в одном месте ведется пусконаладка сетей, в другом укладываются железнодорожные пути. Уверен, что благодаря такому подходу мы введем комплекс в эксплуатацию вовремя – в конце 2026 года, а созданные здесь электропоезда будут десятилетиями служить эталоном надежности», - сказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Старт реализации проекта по созданию первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, а также производства высокоскоростного подвижного состава в 2024 году дал Президент России Владимир Путин.