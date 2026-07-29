Танцы с собаками, интервью с пушистиками и раздача лакомств: как в Екатеринбурге прошел фестиваль «Голос питомца»

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.

В воскресенье, 26 июля, екатеринбуржцев в парке Маяковского встречало не только яркое солнце, но и сотни хвостиков. У входа в парк то и дело раздавался лай.

- Ну все, Тоша, пойдем в другую сторону, - просит девушка своего джек-рассела.

Но Тоша, кажется, уже все решил за двоих. Увидев огромного надувного корги, пес тут же потянул хозяйку к нему и громко залаял. Так мы и познакомились с Вероникой.

- Я живу недалеко от парка Маяковского, с Тошей мы ходим сюда на прогулки почти каждый день. Сегодня я планирую посетить лекции, а также проверить его здоровье, - говорит девушка. – Нас уже угостили лакомствами на входе. Ему очень понравилось.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.

Так в парке Маяковского начинался фестиваль «Голос питомца». В этот день мероприятие посетили более 25 тысяч горожан, чтобы послушать лекции, выбрать новый корм, проверить здоровье своего домашнего любимца и даже найти нового члена своей семьи.

ГЛАВНОЕ – СЛЫШАТЬ СВОЕГО ПИТОМЦА

Фестиваль «Голос питомца» проходит во многих городах России. До Екатеринбурга он проходил в Казани и Воронеже. Организаторами праздника выступает компания LIMKORM, производитель корма для животных. Города меняются, задача фестиваля одна – научиться слышать своего хвостатого друга. От этой миссии и пошло название фестиваля.

- Мало любить, мало кормить и заботиться. Нужно слышать, знать и понимать то, что им нужно именно сейчас. Поэтому наш фестиваль создан для того, чтобы хозяева понимали потребности своих четвероногих друзей, - рассказала директор по маркетингу компании Ольга Коваленко. - Фестиваль пользуется популярностью, поскольку у хозяев есть возможность узнать, какие события происходят в мире зооиндустрии.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.

На фестивале было несколько тематических площадок: главная сцена, выездная подкаст-студия, лекторий, зона пристройства, аджилити, здоровья, детская и брендового пространства. Ближе к полудню солнце начало припекать. Чтобы исключить перегрева хвостиков, на каждой площадке стоял кулер с водой, где можно было напоить своего питомца.

На главной сцене в течение дня проходили выступления и активности. Здесь собирались толпы зрителей, чтобы поучаствовать в викторинах, конкурсах, беспроигрышной лотерее.

ТАНЦЫ С СОБАКАМИ

Возле зоны аджилити было многолюдно. Это такой вид спорта, где собака под руководством своего проводника проходит полосу препятствий. Хозяева бежали рядом и показывали направление: прикасаться к собаке во время прохождения трассы нельзя, как и заманивать ее лакомством или игрушкой.

Между выступлениями зрители могли полюбоваться на танцы с собаками. Это, кстати, вовсе не развлечение, а серьезный спорт, кинологический фристайл, где человек и питомец под музыку демонстрируют слаженность действий и артистизм. Когда на площадке начиналась музыка, зрители подходили ближе. Дети садились прямо на траву, взрослые доставали телефоны.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.

Фестиваль проходил 26 июля – это также день ВМФ. Поэтому одно из выступлений провел задорный мужчина в бескозырке. «Равнение на флаг!»: командует он, и его верный корги бежит к военно-морскому флагу СССР. Собака хватает флаг в зубы и проносится по площадке, выполняя трюки. Зрители громко хлопают в ладоши и кричат «Браво!». Корги, кажется, совершенно не смущает внимание. Он уверенно выполняет команды и снова возвращается к хозяину.

Одно из самых ярких выступлений – это номер Натальи Кузовковой в образе хозяйки Медной горы. Рядом с ней бегает веселая бордер-колли, которая по команде хозяйки танцует вместе с ней: собака то замирала, то начинала двигаться вместе с Натальей.

В образовательной зоне хозяева слушали лекции о поведении питомцев и учились лучше понимать своих четвероногих друзей. Почему собака вдруг начинает грызть мебель? Что означает настойчивое виляние хвостом? И действительно ли питомец понимает, когда с ним разговаривают? На эти и многие другие вопросы отвечали специалисты. Неподалеку работала зона здоровья. Здесь опытные ветеринары бесплатно осматривали собак, проверяли состояние шерсти, зубов и ушей, оценивали вес.

А вот в зоне брендового пространства всегда царил ажиотаж. Заинтересованные хвостики чувствовали запах лакомств, которые раздавали за выполнения заданий. Одним из гостей оказался пушистый шпиц по кличке Баблюша. Ему всего 8 месяцев. Он проходил возле стендов, внимательно нюхал корм, будто проводил дегустацию.

- Мы про фестиваль узнали в интернете. Решили прийти, потому что хотелось попробовать что-то новое, да и познакомиться с другими собачниками. Обычно гуляем в своем районе, а здесь можно и пообщаться, и узнать что-то полезное, и Баблюше дать все понюхать, - рассказала его хозяйка Елизавета.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.

НАЙТИ НОВОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ И ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У СВОЕЙ СОБАКИ

Одной из самых необычных зон фестиваля стала небольшая подкаст-студия. Правда, главными героями здесь были не люди, а собаки. У них и берут интервью.

- Мы понимаем, что у животных есть определенные паттерны поведения, например, если питомец виляет хвостом или находится возле двери, это значит, что, скорее всего, он хочет пойти гулять. И много таких поведенческих мотивов, которые мы видим, слышим и распознаем, - поясняет Ольга Коваленко.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.

Интервью проходило необычно. В кресло садились хозяин и его питомец, а микрофон опускали прямо к пушистой мордочке. Ведущий задавал вопросы собаке, а хозяин помогал «переводить» ее ответы. Иногда четвероногие гости просто внимательно смотрели в камеру, иногда отвлекались на происходящее вокруг, а иногда, кажется, действительно пытались поучаствовать в разговоре. Самые забавные и милые интервью затем выкладывают в социальных сетях фестиваля.

Еще одной важной зоной стала площадка пристройства. Туда привезли животных из приютов Екатеринбурга, которые очень ждали встречи со своим человеком. Для гостей, которые решались на такой серьезный шаг и брали питомца домой, организаторы подготовили подарок - мешок корма.

Кстати, сейчас в парке Маяковского работает кинотеатр под открытым небом. После закрытия фестиваля гости могли остаться в парке и посмотреть советский фильм «Собачье сердце». Следующий фестиваль, где можно будет научиться понимать своего питомца, пройдет 1 августа в Перми.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.

Реклама. ООО «ЛИМКОРМ ТД». ИНН 3100053097. erid: 2W5zFGoaQsB