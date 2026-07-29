Иракли проведет в День города в Екатеринбурге эксклюзивный концерт

В 2022 году, выступая в Екатеринбурге, Иракли в шутку переименовал песню «Лондон-Париж» в «Волга-Иртыш» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно имя еще одного хедлайнера грядущего Дня города в Екатеринбурге. В этом году, он, напомним, пройдет 1 августа. Так, в ТРЦ «Гринвич» в 16.00 состоится эксклюзивный концерт Иракли.

Кстати, с Екатеринбургом связана интересная история. В 2022 году, когда артист выступал на фестивале Summer Fest он в шутку переименовал свой хит «Лондон-Париж» в «Волга-Иртыш».

- Тогда он объяснил это импортозамещением и неполиткорректностью, а зрители мгновенно подхватили новый вариант, - рассказывают организаторы концерта. - В этом году на горном марафоне «Конжак» артист пошел еще дальше — прямо со сцены предложил заменить столицы Европы на уральские города и спел «Карпинск-Волчанск».

В эту субботу Екатеринбургу исполняется 303 года. В этот день в столице Урала будут также выступать рэпер Тимати, певец Niletto, а также K-Maro и легенды уральского рока Сергей Бобунец, Настя Полева и Александр Пантыкин.

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