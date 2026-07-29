Неизвестного науке хищника, жившего 300 тысяч лет назад, нашли уральские ученые во Вьетнаме

Кости вымершего хищника были найдены в пещере Там-Хай во Вьетнаме Фото: из личного архива Дмитрия Гимранова, УрФУ

Уральские ученые вместе с коллегами из других регионов сделали открытие. Во вьетнамской пещере Там-Хай они обнаружили зуб медоеда, которому около 300 тысяч лет. Медоед это такой небольшой хищник из семейства куньих, немного похожий на барсука. Раньше их останки в Юго-Восточной Азии не находили. Да и сейчас в тех местах медоеды не живут.

В итоге палеонтологи пришли к выводу, что обнаружили останки вымершего вида медоедов. Ему уже дали название Mellivora indosinica, то есть индокитайский медоед.

- После детального изучения зуба с помощью современной техники оказалось, что по сочетанию размеров некоторых частей зуба, бугорков, выступов и впадин, он не совпадает ни с одним из известных на сегодня медоедов, как современного Mellivora capensis, так и ископаемых, - отметил старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов. - Поэтому решено рассматривать его в качестве отдельного вида.

Исследование найденных зубов показало, что они принадлежали неизвестному науке виду медоедов, живших во Вьетнаме 300 тысяч лет назад Фото: из личного архива Дмитрия Гимранова, УрФУ

Лишь по одному зубу ученые уже смогли примерно восстановить облик того медоеда, что обитал сотни тысяч лет назад в Юго-Восточной Азии. Он был крупнее современных особей. Также выяснилось, что он был гиперхищником - питался мелкими грызунами, ящерицами, амфибиями, крупными змеями и черепахами. А еще он разрывал гнезда пчел и ос.

- Это был активный хищник, что подтверждают характерные следы износа зуба, царапины, выбоины, ямки, бороздки, - сказал Дмитрий Гимранов. - Вероятно, его предки мигрировали на восток Юго-Восточной Азии из Индии по материковой части сива-малайского пути, - добавляет Дмитрий Гимранов.

Добавим, что в экспедиции участвовали исследователи из УрФУ, УрО РАН и РАН. А найденный зуб сейчас находится в Палеонтологическом институте РАН в Москве.