Суд взыскал с осужденного экс-редактора URA.RU Дениса Аллаярова 120 тысяч рублей

Ранее Дениса Аллаярова приговорили к 5 годам лишения свободы по делу о даче взятки Фото: Свердловский областной суд

В Свердловском областном суде в среду, 29 июля, прошло заседание по делу журналиста Дениса Аллаярова. Рассматривалась аппеляционная жалоба от него и его адвоката, а также аппеляционное представление прокурора на приговор Верх-Исетского районного суда, вынесенного 21 апреля.

- По итогам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции подвергся коррекции в части конфискации, с Аллаярова в доход государства взысканы 120 тысяч рублей – сумма, эквивалентная размеру переданной взятки, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда. - В части квалификации деяния и назначенного осужденному наказания приговор оставлен без изменения.

Денис Аллаяров работал заместителем главного редактора – регионального редактора URA.RU. В июне 2025 года его арестовали по делу о даче взятки. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ.

- Установлено, что журналист в течение 10 месяцев на возмездной основе приобретал у своего дяди, сотрудника полиции, служебные оперативные сводки УМВД России по Екатеринбургу для последующей публикации содержащейся в них информации, - сообщают в официальном канале судов Свердловской области. - Общая сумма взятки составила 120 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.

В конце апреля 2026 года суд признал Дениса Аллаярова виновным. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей. Также ему на четыре года запретили заниматься журналистикой.

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