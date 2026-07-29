Фабрики-«призраки», базальтовые скалы и байкеры: необычный маршрут выходного дня на Урале

Фото: Вадим Шамсияров, предоставлено Т2

Когда лето ускользает, хочется впитать его до последней капли. И захватывающее путешествие для этого можно легко придумать. Например, отправиться по неизведанным уголкам Свердловской области: прикоснуться к истории в полуразрушенных старинных фабриках, насладиться монументальной природой и напитаться мощным духом сурового Урала. О неожиданном маршруте для незабываемых выходных – в материале «КП-Екатеринбург».

Боровский: разрушенная церковь и старинный каменный мост

Помимо привычных туристических маршрутов Свердловская область скрывает множество неизведанных локаций, способных впечатлить даже опытных путешественников. Один из них открыла команда проект URALRUIN, которая исследует заброшенные храмы, заводы и усадьбы. Для начала можно отправиться в поселок Бобровский. Если добираться из Екатеринбурга на машине, поездка займет около 50 минут. Это старинное поселение, возникшее почти на полвека раньше уральской столицы.

Первое, что замечаешь, оказавшись в историческом центре Бобровского – церковь Архангела Михаила. Как рассказал руководитель архитектурного бюро FISH и автор проекта URALRUIN Артур Ларионов, когда-то храм был одним из крупнейших на Урале. В советское время здание начало ветшать и со временем превратилось, по сути, в руины. Много лет спустя церковная община Бобровского объявила сбор средств, и храм начали восстанавливать. Позади огромная работа, но церковь все еще не действует: впереди монтаж отопления и масштабная внутренняя реставрация.

После осмотра храма можно познакомиться с прошлым самого поселка, посетить старинный каменный мост и арт-объекты, попить воды из родника с целебной водой, отдохнуть в лесном бору и прогуляться по живописной набережной Исети. В Бобровский едут за исторической атмосферой и природой, и поток гостей постоянно растет. Поэтому, чтобы поддерживать цифровой образ жизни путешественников, привыкших везде оставаться с доступом к мессенджерам, картам и другим важным сервисам, Т2 строит в Свердловской области новые базовые станции. Например, только к весенне-летнему сезону оператор запустил и модернизировал объекты на самых популярных туристических направлениях и улучшили связь в 107 населенных пунктах. В топ районов, где в эфир запустили больше всего оборудования, вошли Сысертский и Белоярский, а также территории возле Екатеринбурга и населенные пункты по течению Исети.

«Мы уделяем особое внимание тем направлениям, куда уральцы привыкли уезжать за тишиной, но не готовы отказываться от быстрого интернета. Поэтому к лету существенно улучшили покрытие в населенных пунктах. Теперь уверенный сигнал есть, например, в селе Исток в Екатеринбурге, деревне Мурзинка, поселках Монетный, Исеть и Половинный. Новые базовые станции запущены в небольших населенных пунктах Сысертского, Ирбитского, Талицкого, Белоярского, Режевского, Ачитского, Пышминского, Тавдинского, Артинского, Артемовского, Красноуфимского, Нижнесергинского, Невьянского, Тугулымского, Пригородного районов. Это десятки точек на карте, где теперь можно спокойно смотреть фильмы на веранде, работать удаленно на даче, строить маршрут по навигатору, не боясь потерять связь, и сразу делиться фотографиями из поездок – прямо из леса, с берега реки или по дороге домой», – рассказала директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

Фото: Вадим Шамсияров, предоставлено Т2

Двуреченск: слияние двух рек и базальтовые скалы

Если хочется побыть рядом с водной стихией, стоит заехать в Двуреченск – он находится недалеко от Бобровского. За свою историю он прошел путь от небольшой речной мельницы до уникального металлургического центра, а сегодня это знаковое туристическое место. Здесь сливаются две реки – Сысерть и Исеть. Бурный поток, насыщенный металлом, создает завораживающее зрелище.

В окрестностях Двуреченска также можно посмотреть на впечатляющие Базальтовые скалы. Памятник природы находится на левом берегу реки Исеть. Происхождение скал говорит о том, что много миллионов лет назад здесь была бурная вулканическая активность. Базальтовые скалы популярны у любителей восхождений: подъем здесь несложный и безопасный.

В последние годы эти края становятся все популярнее у путешественников не только из Свердловской области, но и из других регионов. О притоке туристов, в частности, можно судить по приросту интернет-трафика: путешественники активно пользуются онлайн-сервисами и картами, делятся фотографиями в мессенджерах и звонят родным. Мобильный оператор Т2 отмечает ежегодное увеличение активности клиентов в селах и деревнях – трафик там растет в среднем на 24%. Интернет-предпочтения клиентов за городом выглядят так: фильмы, музыка, социальные сети и мессенджеры, почтовые сервисы и доступ к другим рабочим ресурсам.

Фото: Вадим Шамсияров, предоставлено Т2

Колюткино: штаб клуба «Черные Ножи» в разрушенной фабрике

Село Колюткино, расположенное неподалеку, возникло вокруг фабрики-мельницы, построенной в пойме реки. Муку нужно было в чем-то транспортировать, и здесь появилась мешочная фабрика. Некогда успешное производство с годами пришло в упадок и мощное здание стало разрушаться.

«Ответ на вопрос, почему у нас на Урале много заброшенных фабрик, довольно прост: они морально устарели. Если здание позволяет сделать реконструкцию, расположить внутри современное технологическое производство, это реализуется. Но в большинстве случаев это попросту невозможно», – объясняет Артур Ларионов.

За последние десятилетия мешочная фабрика в Колюткино периодически обретала разных владельцев-предпринимателей, но в последние годы пустовала. Сейчас здание взял в аренду клуб «Черные Ножи». Здесь байкеры проводят мероприятия и организуют вечеринки с приглашенными гостями. В этом году они планируют устраивать киносеансы под открытым небом: цифровая жизнь под крышей старинного здания кипит точно так же, как в городе-миллионнике.

Стабильная связь и интернет появляются и в других точках на карте Свердловской области. С наступлением летнего сезона в ряде населенных пунктов покрытие Т2 появилось впервые: в коттеджном поселке Молодежный в Первоуральске, в поселке Нагорном и на территории СНТ в Верхней Пышме, в деревне Монастырка Каменска-Уральского, селе Курганово в Полевском, в поселках Уралец недалеко от Нижнего Тагила и Белоярская Застава в Белоярском районе, на территории СНТ в Сысертском районе и комплекса садовых товариществ в Каменске Уральском. Кроме этого, связью впервые были обеспечены Серебрянский тракт в Нижнем Тагиле и участки дорог в Среднеуральске и Нижнесергинском районе. Это как раз те места, про которые раньше говорили «здесь связи почти нет». Теперь там можно комфортно созваниваться, строить маршруты и выходить в онлайн.

Камышево: арт-площадка на заброшенной фабрике

В селе Камышево есть старая пимокатная фабрика, раньше здесь шили валенки и делали галоши. Это была основная обувь солдат Красной армии, и в годы Великой Отечественной войны на производстве появился цех по ремонту валенок. После закрытия фабрики некогда величественное здание с огромными окнами начало разрушаться.

«Здание фабрики долгое время пустовало, и мы решили превратить залы, в которых безопасно находиться, в арт-пространство. Год назад позвали художников, которые создавали свои работы прямо на месте – на полу, на стенах и других пригодных для творчества поверхностях. Этим летом мы решили повторить проект и организовали конкурс, куда было прислано 97 работ. Мы отберем 20, которые будут воплощены в жизнь», – уточняет Артур Ларионов.

Работы будут готовы к организованному URALRUIN летнему фестивалю «Не пустое место», который пройдет в Камышево 1 августа. На один день село станет большим арт-пространством под открытым небом: фабрика превратится в выставочное пространство, берег Исети – в сцену с музыкой, а дороги – в веломаршрут для любителей исследований.

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