Концерт «Блестящих», соревнования атлетов и батутный парк: в Алапаевске с размахом отметили День города и День металлурга

Фото: Алексей Варзегов

В Алапаевске 25 июля с размахом отметили сразу два значимых праздника – День города и День металлурга. В честь 387-летия Алапаевска администрация города совместно с заводом подготовили яркую программу. Праздник посетили более 17 тысяч человек. Среди них были не только жители города, но и гости из Екатеринбурга и Свердловской области, а также из Москвы и даже с Камчатки. Рассказываем о самых интересных моментах события.

Фото: Алексей Варзегов

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Площадка для празднования Дня города и Дня металлурга развернулась на центральном стадионе. Здесь гостей мероприятия ждали концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Алапаевска, национальные подворья, где можно было попробовать татарский чак-чак и ароматный чай, а также удмуртские, белорусские и русские угощения. Представители подворий в ярких костюмах пели, танцевали и водили хороводы.

На входе стояли зоны для фотосессий в народном стиле, а чуть дальше можно было взять в аренду костюмы царской эпохи, чтобы сделать яркие снимки.

Для детей выстроили целый батутный парк с аттракционами и каруселями.

Фото: Алексей Варзегов

- На трех батутах детей угощают сладким попкорном. Сыновья в восторге. Сначала попрыгали, потом получили «вкусняшку», - делилась с «КП-Екатеринбург» местная жительница Светлана.

На аллее стадиона стояли палатки с аквагримом, тир, ярмарка с игрушками и изделиями ручной работы, а также фудкорты, на которых повара готовили ароматный шашлык.

- С того момента как завод «Нейвасталь» начал делать общий праздник Дня города и Дня металлурга, мероприятия стали масштабнее. К нам теперь приезжают крутые группы. В прошлом году была «Фабрика», до этого – «Градусы», теперь вот «Блестящие». Есть развлечения и для детей, и для взрослых. Крутая атмосфера. Люди ходят и улыбаются друг другу, с интересом все разглядывают. Площадка хорошо охраняется, чувствуешь себя спокойно и безопасно, - делится с «КП-Екатеринбург» жительница Алапаевска Ксения.

Фото: Алексей Варзегов

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦЫ И КОНЦЕРТ «БЛЕСТЯЩИХ»

Днем на стадионе прошел турнир «Стальные люди». Уральские атлеты ворочали большие покрышки, поднимали бревна, перетягивали автомобили и перекладывали стальные шары .В перерывах между соревнованиями выступали танцовщицы шоу «Астера». Победителей турнира пригласили на большую сцену. Они получили подарки от металлургов.

Вечером на сцене началась официальная программа. На ней приветственные слова сказали глава Алапаевска Денис Толмачев и директор металлургического завода «Нейвасталь» Лев Андреевич Репин. После торжественной речи они также пообщались с журналистами.

- Алапаевск и металлургия неразрывно связаны. Город рождался и рос вместе с металлургическим производством. И сейчас, когда в городе запускается завод «Нейвасталь», возрождается не просто металлургия, возрождаются промышленные и культурные традиции города. Наша главная цель – стать частью жизни города, основой и фундаментом для его дальнейшего развития, - поделился директор металлургического завода «Нейвасталь» Лев Андреевич Репин.

Фото: Алексей Варзегов

- Строительство нового предприятия на территории нашего муниципалитета дает новые возможности для развития города, дает новые рабочие места, где наши жители будут трудиться и продолжать славные традиции, которые здесь закладывались столетиями, - добавил глава города Денис Толмачев.

Перед концертной программой со сцены также наградили заслуженных жителей и металлургов Алапаевска, а также победителей турнира «Стальные люди».

Во время концертной программы на большой стене для зрителей выступили местные творческие коллективы и уральские артисты: барабанщики и балалаечники, кавер-группы, участники телевизионных проектов «Ну-ка, все вместе» и «Фактор by» - Араксия Агаджанин и Сергей Пермяков.

В завершение вечера для горожан и гостей города выступила группа «Блестящие». Перед выступлением солистка коллектива Надя Ручка поделилась с «КП-Екатеринбург», что выросла в семье металлургов, поэтому для нее этот праздник особенно важен.

- Я родилась в семье металлургов, у меня родители – металлурги, бабушки и дедушки – металлурги. Я знаю, как много талантливых людей в этой сфере. Они занимаются своей профессией, но у них очень много и других талантов. Люди, которые любят сталь – это особенные люди. Я вам желаю счастья в ваших семьях. Развивайте свои таланты дальше, пускай ваша работа хорошо оплачивается. С Праздником вас! – обратилась к металлургам Надя Ручка.

Фото: Алексей Варзегов

Со сцены солистки группы «Блестящие» исполнили главные хиты «А я все летала», «За четыре моря», «Восточные сказки», «Агент 007», «А на море белый песок» и друге зажигательные композиции. Зрители подпевали строчкам из любимых песен, танцевали и поддерживали группу громкими аплодисментами.