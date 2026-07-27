«Сестренку собирали по косточкам»: кто ответит за смерть 12-летней школьницы и ее друга в новогоднюю ночь

Полина и 14-летний Андрей погибли в деревянном доме 1 января Фото: читатель «КП».

Прошло почти семь месяцев, как в коттеджном поселке «Совхоз юбилейный» в поселке Медянкино под Серовом пожар унес жизни 12-летней Полины и 14-летнего Андрея. Группа подростков собралась в ночь на 1 января, чтобы встретить Новый год.

Полина пришла на вписку вместе со старшей сестрой, весь вечер записывала друзьям голосовые. На следующий день компания не стала расходиться, оставаясь в двухэтажном доме. Под вечер дети стали замерзать и решили затопить печь.

Чтобы ускорить процесс 17-летний Никита решил залить в топку розжиг, чем спровоцировал возгорание. Началась давка и переполох, многие повыпрыгивали из окон, даже со второго этажа. Полина и Андрей не сумели выбраться, еще три человека получили травмы. А Никиту задержали в тот же день, однако до суда уголовное дело так и не дошло.

Изначально в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Два дня подросток провел в изоляторе, после чего городской суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В беседе с «КП-Екатеринбург» представители инстанции отметили, что Никите запрещалось лишь покидать основное место жительства с 22:00 до 06:00 часов. После этого следствие дважды просило продлить меру, но с 2 июля запрет определенных действий истек, а новых материалов от представителей СКР в суд не поступало. Возможно, Кирилла оставили под подпиской о невыезде или обязательстве о явке.

– Мою сестренку собирали по косточкам, Андрея хотя бы смогли опознать, – вспоминает родственница Полины.

По словам матери погибшей девочки, уголовное дело уже передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако официального подтверждения этому нет – в ведомстве отказались комментировать ситуацию.

Никита на допросе в Следственном комитете. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В 11:48 Полина записала последний «кружок» в своем telegram-канале, а в 12:05 на линию 112 поступило первое сообщение о пожаре. Ранее сообщалось, что Никита облил печь розжигом на спор.

– Все хотят свалить на этого [дурака]. Я же требую наказать всех, кто был на первом этаже. Мы просили проверить всех выживших на полиграфе. Но ничего этого не сделали. Хозяин дачи увидел дым, выпрыгнул в окно, но никому не сказал про пожар. Остальные поняли, что дом горит, когда раздался взрыв. Сам же Никита вину не признает, моя дочь сгорела дотла. Я хочу добиться правды, – рассказала «КП-Екатеринбург» мама школьницы Татьяна.

На момент публикации связаться с Кириллом, который недавно стал совершеннолетним, не удалось. Фигурант уголовного дела отказался комментировать случившееся в частном доме. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учительница искала киллера для бывшего, но ее оправдали: как она дважды избежала колонии (подробнее)

«Они были не разлей вода»: что известно о девушке на Kia, рядом с которой в ДТП погибла лучшая подруга (подробнее)

«Кристина сделала мужа личным рабом»: раскрыты страшные тайны убитой блогерши Журавлевой (подробнее)