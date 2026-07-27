В закрытом городе задохнулся 3-летний малыш – в его смерти обвинили воспитательницу

Воспитательнице Татьяне Вандышевой грозит реальный срок за смерть мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лесном будут судить воспитательницу детского сада № 22 «Яблонька» Татьяну Вандышеву. Женщину считают виновницей гибели 3-летнего мальчика Димы (имя изменено – прим.ред), скончавшегося 7 мая прошлого года.

В тот день мальчик задохнулся от рвотных масс во время тихого часа. По версии следствия, Татьяна заметила, что ребенок находится в тяжелом состоянии. Но не оказала ему необходимой помощи. В прокуратуре заявили, что смерть Димы наступила вследствие бездействия воспитательницы.

– Являясь лицом, обязанным оказывать первую медицинскую помощь воспитанникам, в нарушение нормативно-правовых актов воспитательница оказала первую медицинскую помощь ненадлежащим образом, не приняв мер к освобождению дыхательных путей малолетнего воспитанника и не осуществив восстановление проходимости дыхательных путей. Все указанное время продолжалось развитие механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей инородными массами, – отметили в прокуратуре Свердловской области.

Татьяне Вандышевой предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлёкших по неосторожности смерть человека». Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

– Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведены очные ставки, назначены и проведены экспертизы, изучен значительный объем должностной и иной документации, – добавили в СКР. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно сайту дошкольного учреждения, Татьяна Вандышева по-прежнему работает в группе компенсирующей направленности. На момент публикации связаться с ней не удалось.

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