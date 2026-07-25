Водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и влетел в машину Changan. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области 25 июля на 7-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Как выяснили автоинспекторы, в 4:10 водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и влетел в машину Changan.

- Водитель и пассажир Ford Focus, а также трое пассажиров Changan — женщины 44 и 24 лет и трехлетний мальчик — доставлены в Серовскую городскую больницу. Ребенок перевозился в детском автокресле, благодаря чему получил незначительные травмы, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Серов — Североуральск — Ивдель Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

После осмотра мальчика отпустили домой. 44-летнюю пассажирку Changan доставили в реанимацию.

Водителем Ford Focus оказался 23-летний парень, стаж которого составляет один год. В отношении него возбудили два административных дела: за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью и отсутствие страхового полиса.

За рулем Changan находился 49-летний житель ХМАО-Югры. Мужчина ехал вместе с семьей из Нягани.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место аварии и опросили очевидцев. По факту происшествия назначена проверка.