Течение несло школьницу к водосбросу: на Урале полицейский спас тонувшую девочку

Инспектор ДПС услышал крики тонувшей девочки, доносившиеся со стороны плотины в селе Бутка, и поспешил на помощь Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Под Талицей на плотине около села Бутка едва не утонула 13-летняя девочка. И лишь благодаря инспектору ДПС трагедии удалось избежать. Как объясняют в областном полицейском главке, лейтенант полиции был дома на выходном, когда услышал крики, доносившиеся с плотины. Там из последних сил на поверхности воды держалась школьница – она уцепилась рукой за металлическую конструкцию. Полицейский вытащил ее на руках из опасной зоны.

- Как выяснилось позже, юная жительница Екатеринбурга приехала в гости к бабушке вместе с матерью и старшей сестрой, - сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – В жаркую погоду они решили отдохнуть у местного водоема. Во время прогулки под ногами подростка осыпался песчаный берег, и она упала в воду.

Сильное течение понесло школьницу к водосбросу. Ее родственница позвала на помощь ребят, находившихся неподалеку. А они уже привлекли внимание сотрудника Госавтоинспекции. Как отметили в областном полицейском главке, родные спасенной девочки поблагодарили инспектора ДПС за решительность и помощь.