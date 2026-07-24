Анастасия Мисько ведет блог о похудении. Фото: предоставила героиня публикации

- Я всегда была худенькой, но после 21 года начала поправляться из-за стресса, - рассказывает о себе екатеринбурженка Анастасия Мисько.

Сначала Настя не придавала этому значения, но полтора года назад, когда отметка на весах показала цифру – 79 кг, сказала себе: «Я снова хочу быть стройной!». Дополнительной мотивацией послужило желание поучаствовать в конкурсе «Мисс Екатеринбург». Без жестких диет и изнурительных тренировок Настя похудела на 20 кг, и попала в финал конкурса красоты. Рассказываем, как ей это удалось.

Анастасия участвует в конкурсе «Мисс Екатеринбург». Фото: Игорь Усенко

«ИЗМЕНИЛА ОБРАЗ ЖИЗНИ»

В 18 лет Настя пошла учиться в модельную школу, через два года сама стала в ней преподавать, а спустя еще три года выкупила ее и стала руководителем. Параллельно девушка окончила Уральский государственный юридический университет по направлению «судебная и прокурорская деятельность», и теперь работает помощником юриста.

Настя преуспевала и в модельном бизнесе, и в юриспруденции, но из-за повышенной нагрузки, сама того не замечая, стала заедать стресс и набрала лишние кг. В январе 2025 года девушка решила стать лучшей версией себя и принять участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург».

Настя решила похудеть, когда весила 79 кг. Фото: предоставила героиня публикации

- Я всегда говорю своим ученикам в модельной школе, что нужно не бояться возможностей и верить в себя. В какой-то момент поняла, что должна показать это на собственном примере. Поэтому решила подать заявку. Для меня участие в конкурсе – это история не про красоту, а про возможность выйти из зоны комфорта и стать лучшей версией себя. Поэтому решение похудеть появилось не только ради конкурса, но и прежде всего, ради сади себя, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Анастасия Мисько.

Девушка поняла, что не хочет мучить себя изнурительными тренировками, специальными препаратами и жесткими ограничениями ради быстрого результата.

- Я не прибегала к жестким диетам, а постепенно изменила образ жизни. Наладила питание, начала регулярно заниматься в тренажерном зале, стала больше ходить пешком и научилась соблюдать дисциплину. Хороший результат дала системность, а не какие-то чудо-методы вроде волшебных таблеток.

Настя изменила свой образ жизни, чтобы сбросить лишний вес. Фото: предоставила героиня публикации

«НЕ ЗАПРЕЩАЮ СЕБЕ "ВКУСНЯШКИ"»

За полтора года Насте удалось похудеть на 20 кг. За это время у нее, как и у многих людей, случались срывы, когда не было сил заниматься спортом и соблюдать правильное питание.

- Самое главное в такие моменты не воспринимать один неудачный день как повод все бросить. Я очень переживала, когда вес стоял на месте, и я не видела результат. Но иногда нужно просто подождать или немного изменить подход, - говорит Настя.

Вот еще несколько выводов, которые девушка сделала для себя в процессе похудения.

Сейчас анастасия весит 59 кг. Фото: предоставила героиня публикации

- Очень помогло заранее готовить еду на несколько дней вперед и раскладывать по контейнерам. Важно готовить самостоятельно, чтобы удобнее было считать калории. Еще один совет – не запрещать себе любимые продукты навсегда. Я раз в неделю устраиваю себе день «вкусняшек» и ем все, что захочу.

Настя ведет блог в своцсетях и рассказывает подписчикам о своем опыте похудения.

Анастасия руководит модельной школой и работает помощником юриста. Фото: предоставила героиня публикации

- Мне часто пишут знакомые, просят дать совет о правильном питании. Мне очень нравится помогать людям достигать результатов и менять свой образ жизни. Я никогда не позиционирую себя как врач или диетолог. Я просто честно рассказываю о своем опыте и показываю, что большие изменения начинаются с маленьких ежедневных шагов.

Сейчас Настя участвует в конкурсе «Мисс Екатеринбург». Вместе с ней за корону борются еще 17 девушек. Открытый финал пройдет 1 августа в День города в центре Екатеринбурга.

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