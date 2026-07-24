Волонтеры назвали собаку Катюшей Фото: читатель «КП».

Сергей Кудинов живет в Москве и работает дальнобойщиком. Днем 23 июля он загрузился в Екатеринбурге и отправился в столицу. Но на ЕКАДе мужчина заметил собаку, которая лежала прямо посреди трассы. Судя по всему, животное сбила машина. Сергей остановил фуру, вышел и отнес собаку на обочину. Она была жива, но не могла ходить.

- Я раньше никогда не оказывался в такой ситуации. Но я не мог ее оставить. Она живая, лапы сломаны, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей. - Я позвонил в ближайшую ветеринарную клинику, но там мне посоветовали обратиться к волонтерам.

Дальнобойщик спас собаку на ЕКАДе, но она пропала вместе с таксистом Видео: seregakudinov

Мужчина нашел адрес фонда «Зоозащита». Сам отвезти собаку Сергей не мог - ему нужно было продолжать рейс. Тогда он вызвал такси. Первый водитель, увидев раненое животное, отказался ехать, а второй таксист по имени Юсуф согласился. Мужчины обменялись телефонами, Сергей аккуратно положил собаку в багажник, постелив туда кусок ткани.

ПОПРОСИЛ 4 ТЫСЯЧИ И ПРОПАЛ

- Через некоторое таксист позвонил и сообщил, что приехал по адресу, но там большая очередь из людей с животными. Первая помощь стоит около четырех тысяч рублей. Я перевел деньги и попросил прислать фотографию собаки и чеки, - говорит Сергей. – Но я так ничего и не получил. А после водитель вообще перестал выходить на связь и заблокировал меня.

Сергей дозвонился до таксопарка, в котором работал водитель, и рассказал о случившемся. После этого Юсуф перевел ему обратно деньги, но так и не сказал, где находится животное.

Водитель такси привез собаку только на следующее утро Фото: читатель «КП».

- Он, наверное, думал, что раз я на фуре, то я неместный и не смогу его найти. Но я каждую неделю бываю в Екатеринбурге, вожу сюда товар, у меня здесь есть знакомые. Когда он понял, что я начал искать его через таксопарк, наверное, понял, что просто так все это не закончится, - поясняет Сергей.

Москвич связался с волонтерами. Вместе они начали искать собаку. Добровольцы проезжали вдоль трассы, осматривали обочины и ближайшие территории. Больше всего боялись, что раненое животное могли просто высадить где-нибудь по дороге.

Собака нашлась 24 июля. Юсуф сам привез ее в ветеринарную клинику, отчитался в социальных сетях и потребовал извинений от тех, кто писал про него плохие слова. Корреспондент «КП-Екатеринбург» связался с мужчиной.

У Катюши оказались сломаны лапы. Фото: "ЗооСпас"

- Я приехал к месту назначения, там оказалось закрыто. Повез собаку на склад, где накормил ее, там она провела ночь. Утром я привез собаку снова в клинику, - рассказал Юсуф.

Волонтеры назвали спасенную собаку Катюшей. Оказалось, что у бедняжки были сломаны лапы. Теперь ей предстоит лечение. По словам волонтеров, оно обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Для помощи собаке открыли сбор в социальных сетях.

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