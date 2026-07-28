Рэпер ST и телеведущая Ассоль станут ведущими концерта на фестивале «Энергия РМК»

Рэпер ST и телеведущая Ассоль проведут концерт на фестивале «Энергия РМК». Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге 1 и 2 августа пройдет фестиваль спорта и музыки «Энергия РМК». Мероприятие, приуроченное ко Дню города, состоится в квартале «Архангел Михаил». Ведущими фестиваля станут репер ST и его жена – телеведущая и блогер Ассоль. Среди артистов, которые выступят на главной сцене – Нилетто, Тимати, Vonamour и K-Maro.

На протяжении двух дней на фестивале будут работать около 20 зон. На одной из них разместят спортивные авто, где покажут будущие экспонаты Музея уникальных спортивных автомобилей и новых технологий, которые создает Русская медная компания. Здесь также представят победителей ралли «Дакар», ралли-рейда «Шелковый путь» и других гонок.

На «Энергии РМК» также покажут более полусотни мотоциклов, багги, джипов и грузовиков, в том числе мотоцикл KTM 450 Rally Factory, занявший первое место на ралли «Дакар-2026», и КАМАЗ 43509, занявший первое место на ралли-рейде «Золото Кагана – 2021». Кроме того, свои авто представит российский автогонщик Сергей Карякин.

В фестивале впервые примут участие гонщики из Миасса, которые представят автомобиль Ural, призёр ралли «Золото Кагана – 2024», а Александр Шмелёв и Юрий Найман будут общаться с гостями и расскажут про свой автомобиль.

На площадке «РМК Экстрим» тоже ожидается насыщенная и активная программа: на обновленном скейт-парке пройдут соревнования «Кубок РМК Экстрим», а на второй день мероприятия здесь пройдет беговел для спортсменов в возрасте от двух до пяти лет.

– Для всех гостей пройдут бесплатные мастер-классы по роликам, скейту, сёрф-скейту и беговелу. Занятия по BMX проведёт тренер китайской сборной по BMX Джамиль Ахметзянов, а по самокату – известные российские райдеры Илья Кузьминов и Богдан Озерной, – сообщили в пресс-службе РМК.

1 августа на площадке «РМК Экстрим» гостей ждёт «СберСпот» – фестиваль экшн-спорта и уличной культуры, а 2 августа у главной сцены состоятся соревнования по дрифту от команды Tsunami Racing. В тот же день открытую тренировку проведут участники проекта «Титаны».

На падел-кортах 1 августа тоже пройдут соревнования – Кубок «Архангел Михаил». За звание лучших поборются 32 спортсмена из России, Аргентины и Испании. А на турнире по баскетболу «Энергия РМК» ждут президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко и чемпиона НБА Тимофея Мозгова.

2 августа на футбольное поле выйдут медийные команды, такие как 2Drots, «Амкал», Prime Squad, «СиндЕкат» – с президентами и основателями команд пройдут автограф-сессии.

Также во время фестиваля на озере в спортивном квартале пройдут зрелищные водные шоу с участием флайбордистов, а цирковые артисты покажут вертикальный танец на отвесной стене многоуровневой парковки.