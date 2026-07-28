Запуск мотора может длиться от 20 минут до 1,5 часов Фото: Вадим Шамсияров, Музейный комплекс в Верхней Пышме

Автопром из далекого прошлого порой удивляет. Вот смотришь на грузовичок первой половины XX века – ну, обычная «полуторка». Да только заправлять ее надо не бензином, а… дровами. Называется это чудо техники ГАЗ-42. Его выпустили в 1939 году на Горьковском автозаводе на базе модели ГАЗ-АА.

Сейчас это новый экспонат Музейного комплекса в Верхней Пышме. Во вторник, 28 июля, на уличной площадке его заправили и запустили. Урча двигателем, старинный автомобиль проехал по территории музея за счет энергии, которая образовалась в его топке от сгоревших поленьев.

В Верхнюю Пышму привезли ретрогрузовик, работающий на дровах Видео: Музейный комплекс в Верхней Пышме

- Запуск мотора требовал терпения, розжиг занимал от 20 минут до 1,5 часов. Расход топлива автомобиля – 53 кг дров на 100 км пути, - сообщают в Музейном комплексе в Верхней Пышме. - Максимальная скорость 45 км/ч. Всего с 1939 по 1946 год было выпущено 33 840 таких грузовиков. Они активно работали в годы войны в тылу, где был острый дефицит бензина.

Всего с 1939 по 1946 год было выпущено 33 840 таких грузовиков Фото: Вадим Шамсияров, Музейный комплекс в Верхней Пышме

Помимо дров в этом грузовике можно использовать также древесный уголь и торфяные брикеты. Их закидывают в газогенераторную установку через люк сверху. Сгорая, они выделяют горючий газ, который поступает в двигатель. Сразу к вопросу о дыме – фраза «дымит как паровоз» тут не уместна. При движении дыма вообще никакого нет. Правда, запах сгоревшего дерева довольно устойчивый. Через несколько дней, после того, как машина проветрится, ее выставят на втором этаже в Музее автомобильной техники.

- Сегодня по всей России сохранилось всего несколько единиц таких машин, - объясняют в Музейном комплексе. - Однако только экземпляр из Музейного комплекса на ходу, имеет полнокомплектное подкапотное оборудование и газогенератор. Реставрация автомобиля заняла 10 лет. И сегодня он способен передвигаться на твердом топливе.