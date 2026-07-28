«Хороший подарок ко Дню города»: в Екатеринбург прибыли еще 15 автобусов-гармошек

Каждый автобус-гармошка в длину достигает 18 метров Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, в Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек. Это модель Volgabus 6271G2, которая стала ездить по улицам города летом прошлого года.

- Эксплуатация первых 15 «гармошек» показала, что они достаточно комфортно работают в наших условиях, водители уже имеют очень приличный опыт, - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. - Поэтому мы пошли на то, чтобы продолжить закупку таких машин. Это хороший подарок ко Дню города.

Ездят новые автобусы на метане Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый автобус в длину достигает 18 метров. Вмещает он 184 человека. Посадочных мест – 37. Двигатель газовый. В салоне есть валидаторы, USB-розетки на поручнях для зарядки телефона. Также работает система «Умный город», которая считает количество пассажиров, оплативших проезд. Есть мощный кондиционер, Wi-Fi и система отопления. Автобус низкопольный. Ступенек на входе нет. Но есть система, которая наклоняет кузов, увеличивая тем самым скорость посадки и высадки пассажиров.

- В кабине есть кондиционер для водителя, что хорошо особенно в жаркую погоду, - поделилась водитель автобуса Ольга Скаредина. - Регулировка руля здесь тоже хорошая. В целом управляешь им так же, как и коротким автобусом, только учитываешь, что он все же длиннее и заезды нужны другие.

Во время осмотра новых автобусов губернатор Денис Паслер пообщался с единственной в Екатеринбурге женщиной, управляющей таким автобусом – Ольгой Скарединой Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ездить новые автобусы будут по маршрутам №50, 64 и 67. Добавим, что такие же автобусы уже можно увидеть на маршрутах №49 и 51.

- Обновление автобусного парка – очередной этап транспортной реформы в столице региона. Направление капиталоемкое, но мы решаем эту задачу, - сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. - В этом году усилим автобусный парк Екатеринбурга 120 новыми машинами. На сегодня в город поступило 15 единиц самых вместительных российских автобусов, предназначенных для маршрутов с высоким пассажиропотоком. Они экологичны, оснащены всем необходимым для удобства людей.

В характеристиках газомоторного автобуса говорится, что уровень его шума ниже, чем у дизельных аналогов. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отметим, что в середине июля на маршруты в Екатеринбурге вышли трехсекционные трамваи «Кастор». Новые вагоны рассчитаны на 200 пассажиров. Они оснащены климат-контролем, системой автоматизированной оплаты, светодиодным освещением, а также местами для инвалидных колясок и радиоинформированием для слабослыщащих пассажиров. Всего в Екатеринбург было закуплено 50 вагонов «Кастор». Первые десять уже прибыли. До 30 сентября должны быть доставлены еще 10. Оставшиеся 30 должны прибыть до 25 декабря.

- Обновление транспорта ведем не только в столице Среднего Урала. Еще 95 новых автобусов разного класса до декабря пополнят парк наших муниципалитетов, - сказал губернатор Денис Паслер. - Новые автобусы поступят, например, в Каменск-Уральский, Шалю, Талицу, Туринск. Главная цель – безопасный и качественный общественный транспорт в регионе.

Вместимость новых автобусов - 184 пассажира. Сидячих мест - 37 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

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