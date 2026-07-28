«Много пластика и стеклянных бутылок»: на Уктусской набережной волонтёры собрали 300 кг мусора

Волонтеры вывезли с Уктусской набережной порядка 300 килограммов мусора. Фото: Роман Кашапов, Холдинг «Малышева 73»

В Екатеринбурге благоустраивают Уктусскую набережную. На первом этапе облагораживали участок в районе дома по улице Щербакова, 1. Сейчас здесь есть фонтан, амфитеатр, пирс, смотровая площадка. У местных жителей появилась возможность кататься на велосипедах по специальным дорожкам и заниматься спортом на площадках для воркаута.

Сейчас вдоль набережной планируют сделать парковую и пляжную зоны, добавятся спортивные площадки и прогулочные маршруты. Значимую часть работы занимают экосубботники – территорию Уктусской набережной чистят от мусора и подготавливают к обновлению. Только в минувшие выходные волонтеры вывезли порядка 300 килограммов мусора.

Мусор собирали вручную в обмелевшей зоне. Фото: Роман Кашапов, Холдинг «Малышева 73»

- В районе RiverPark есть излом береговой линии. Течение прибивает сюда мусор из центра Екатеринбурга. Это и пластик, и стеклянные бутылки, пробки, крышки, жестяные банки. Все это собирали вручную в обмелевшей прибрежной зоне, сачками. Также специалисты выходили на воду на лодках, - рассказывают волонтеры.

Сотрудники, которые выходят на воду работают со спецоборудованием и в спецодежде: у всех есть опознавательные жилетки, резиновые сапоги. Они рассказывают, что если не убирать мусор из водоема, то со временем он опустится и покроется илом. На дне появится негативный слой, который будет сложно убрать.

Благоустройство Уктусской набережной началось еще в 2018 году и будет идти в три этапа. Фото: Роман Кашапов, Холдинг «Малышева 73»

Инвентарём и мешками участников экосубботника обеспечили организаторы - девелоперская компания «Общество Малышева 73» и Свердловское отделение Российского экологического общества, а вывозом занялась АО «Спецавтобаза». Общий объем вывезенного мусора составил 300 килограммов.

Благоустройство Уктусской набережной началось еще в 2018 году и будет идти в три этапа. На первом этапе девелопер очистил русло реки от ила и вывез многолетние завалы мусора. С территории было вывезено более 10 тысяч тонн различного мусора, для укрепления берегов завезено и отсыпано порядка 300 тысяч тонн скального грунта.

Инвентарём и мешками участников экосубботника обеспечили организаторы. Фото: Роман Кашапов, Холдинг «Малышева 73»

Сейчас идет второй этап благоустройства, который завершится до конца 2026 года. Третий этап развернётся в районе стрелкового клуба. Работы начнутся в этом году и должны быть окончены до конца 2028 года. Именно второй и третий этапы в совокупности создадут полноценный парк — благоустроенную общественную зелёную зону общей площадью 3,3 гектара. Объем вложений в строительство и благоустройство Уктусской набережной превышает 750 миллионов рублей.

- Нам хочется, чтобы эта территория стала полноценным общественным пространством. Но даже регулярная уборка не заменит участия горожан — только совместная забота местных жителей поможет превратить берег в современное место для прогулок, занятий спортом и отдыха у воды, — говорит представитель холдинга «Малышева 73» Мария Кутепова.