«У каждого ожоги 15% тела»: на Урале четверо рабочих едва не сгорели заживо в палатке

Уральцы получили серьезные ожоги тела Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На берегу Бисертского пруда четыре человека едва не погибли из-за взрыва газовой смеси. Инцидент прошел накануне вечером, когда мужчины были на рыбалке. Подробности рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В компании были два жителя из Татарстана, а также два екатеринбуржца. Мужчины работают в одной бригаде на Горьковской железной дороге.

- Чтобы укрыться от дождя, железнодорожники установили палатку, а внутри нее плитку для приготовления пищи при помощи туристического газового баллона объемом 250 миллилитров. Любители отдыха на природе почувствовали запах газа. Однако они решили не срочно проветрить «жилище», а подсветить область возможной утечки газа зажигалкой. Как только устройство для получения огня привели в действие, произошел мощный хлопок с последующим пожаром, - говорит Валерий Горелых.

На месте остался лишь каркас палатки. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

По его сведениям, пострадали жители Татарстана 50-летний Ахметзянов и 49-летний Журавлев. Екатеринбуржцы 53-летний Юсупов и 27-летний Курьянов. Информацию о случившемся в полицию передали медики.

- У каждого из них ожоги порядка 15% тела. Когда рыбаки пришли в себя, они увидели, что от их палатки остался лишь металлический каркас, а поблизости валялся чехол из-под удочки. Сыщики назначили экспертизу для установления степени тяжести травм. По итогам расследования представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, - добавил полковник Горелых.

Уральцы использовали газовую плитку внутри палатки. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Не исключено, что после инцидента будет заведено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение вреда здоровью по неосторожности». Расследование продолжается.

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