«Идет эвакуация»: ураган разрушил туристический лагерь на Урале – погибла женщина

На палатку туристов упало дерево. Фото: соцсети Вячеслава Пестрикова (архивное фото)

В Свердловской области 22 июля ураган разрушил туристический лагерь. Об этом сообщил руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков. Туристы расположились на стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая в окрестностях Нижнего Тагила.

- Случился лесоповал. Предварительно, есть пострадавшие и один погибший. Идет эвакуация. Информация на 23:00 22 июля. Погода нынче просто дичает и делает туризм на Среднем Урале испытанием, - написал Вячеслав Пестриков в своих социальных сетях.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. В ведомстве информацию подтвердили и пояснили, что на палатку упало дерево.

- В ЕДДС поступило сообщение о падении дерева на палатку туристов. Пострадавших обнаружено двое — одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена бригадой СМП в Демидовскую городскую больницу, - рассказали в Министерстве.

Отмечается, что в МЧС России туристическая группа не регистрировалась.