Дезинфицировать, все равно что играть в рулетку: в Роспотребнадзоре призвали выбросить урожай с затопленных паводком огородов

Из-за дождевых паводков режим ЧС был введен на девяти территориях Свердловской области Фото: из социальных сетей главы Ирбита Николая Юдина

В Свердловской области продолжается ликвидация последствий дождевого паводка. Вместе с этим в Ирбитском отделе Роспотребнадзора призвали жителей не есть урожай с огорода, который был затоплен паводковой водой. Информация об этом была опубликована пресс-службой администрации Ирбитского муниципального образования.

- Если на огороды зашла паводковая вода, то весь урожай подлежит уничтожению, - сказал заместитель начальника Ирбитского территориального отдела Роспотребнадзора Олег Лебедев. – Дезинфицировать такие продукты – все равно что играть в рулетку. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей болезни в ней безгранично. Провести такую дезинфекцию, чтобы убить каждый из них в домашних условиях невозможно.

Паводковая вода содержит много потенциальных возбудителей болезней. Поэтому нельзя есть продукты, соприкасавшиеся с ней Фото: из социальных сетей главы Ирбита Николая Юдина

Также санврачи рекомендуют ни в коем случае не употреблять рыбу из зоны подтопления, так как возбудители инфекций в ней могут сохраниться даже после длительной термической обработки. Опасной может быть и вода из личных скважин, из-под крана и родников в зоне подтопления. Пока пить стоит только бутилированную или кипяченую воду.

- Необходимо регулярное мытье рук с мылом, особенно после контакта с почвой и паводковой водой, - добавил Олег Лебедев. – Если поблизости нет чистой воды и мыла необходимо использовать антисептик. Также стоит помнить, что мыть овощи, фрукты и посуду необходимо исключительно кипяченой водой. Если продукты питания соприкасались с паводковой водой, либо соприкасалась упаковка, то их необходимо незамедлительно выбросить. Употреблению они не подлежат ни в коем случае.

По данным МЧС на 21 июля в зоне подтопления в Свердловской области находились 521 жилой дом и 3 111 приусадебных участка. Режим ЧС из-за паводка действовал на девяти территориях: в Кушве, Нижних Сергах, Горноуральском округе, Первоуральске, Староуткинске, Ирбитском муниципальное образовании, Ирбите, Камышлове и Талице.