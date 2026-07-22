На Урале спасатели построили мост в селе, пострадавшем от паводка

Фото: Александр Маргачев

В Свердловской области продолжается борьба с последствиями разрушительного паводка. Люди объединяются, чтобы помочь пострадавшим от стихии и восстановить инфраструктуру там, где вода уже ушла. Особенно тяжело приходится жителям Ирбита и Ирбитского муниципального округа, где в настоящее время объявлен режим ЧС. По данным регионального МЧС там остаются подтопленными 357 жилых домов.

Фото: Александр Маргачев

С 11 июля в Ирбитском МО работают специалисты аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск». Мобильная группа из спасателей помогает вывозить людей на лодках - они эвакуировали 488 человек (из них 290 детей), доставляет гуманитарные грузы, воду и медикаменты, контролируют уровень воды при помощи беспилотников.

Фото: Александр Маргачев

В тех же местах, где вода начала уходить специалисты подключаются к аварийно-восстановительным работам.

- В первую очередь помогаем откачивать воду из домов местных жителей. Работы идут в Горках, селе Стриганское, Килачевское, Речкалово и Зайково, - рассказывают сотрудники «РМК Поиск».

Фото: Александр Маргачев

Кроме того, они подключились к восстановлению инфраструктуры. В частности, в селе Стригановское построили пешеходный деревянный мост. Старый был разрушен потоками воды. Это в значительной степени облегчило жизнь жителям села, так как теперь им не нужно искать обходные пути, чтобы добраться до города.